سك العملة: أزمة “الفكة” مفتعلة ونضخ مليون و200 الف يومياً

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أعلن رئيس مصلحة سك العملة اللواء عبد الرؤوف فاروق أحمدي، “أن المصلحة تقوم بضخ ملون إلى مليون ومائتين ألف جنيهًا مصريًا في السوق المصري بصورة يومية”.

وأكد، “أنه لا يوجد أزمة فكة خلال الوقت الراهن”، وأوضح “أن مصلحة سك العملة تبذل أقصى جهد لها بالتعاون مع البنك المركزي المصري من أجل منع حدوث أي أزمة في الفكة”.

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وأشار “أن مصلحة سك العملة تعد هي الجهة التنفيذية، وأن أزمة الفكة إذا حدثت تكون “مُفتعلة”، وأوضح “نحن كجهة تصنيعة تحقق احتياجات السوق وزيادة”، وأكد على أنه يتم تخصيص ربع مليون جنيه “فكة” بصورة يومية إلى هيئة مترو الأنفاق.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن مصلحة سك العملة تقوم خلال الوقت الراهن بإجراء تجربة تشغيل ماكينة جديدة ذات سعة كبيرة للعملات الورقية، والعملات المعدنية، سوف يتم تركيبها في محطة مترو العتبة من أجل مواجهة أزمة الفكة.

وتأتي تلك الخطوة من مصلحة سك العملة من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على العملات المعدنية “الفكة”، من خلال استخدام تلك الماكينات، حيث تقوم الماكينة بتغيير العملات الورقية فئة خمسة وعشرة، وعشرين جنيه إلى عملات معدنية جنيه ونصف جنيه.

أقرا المزيد تشغيل تجريبي لماكينة تغيير العملات الورقية إلى عملات معدنية لحل أزمة “الفكة”