طرح 8 أشكال جديدة للجنيه المصري قريباً

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صرح رئيس مصلحة صك العملة اللواء عبد الرؤوف أحمدي، “إن المصلحة خلال الوقت الراهن تقوم بتصك جنيهات معدنية سوف تحمل ثمانية أشكال جديدة، وسوف يتم طرحها داخل الأسواق المصرية في القريب العاجل”.

وأضاف، “أن مصلحة سك العملة، هي إحدى جهات توثيق وتسجيل التاريخ المصري، ونهضة مصر الحديثة”.

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وأوضح “أن الأشكال الجديدة التي سوف تظهر على الجنيه المعدني، سوف تكون على ثمانية أشكال وهي كالتالي:

شبكة الطرق.

قناطر أسيوط.

مدينة العلمين الجديدة.

العاصمة الإدارية الجديدة.

مزارع الطاقة الشمسية.

محطات إنتاج الكهرباء.

بالإضافة إلى شكلين لـ إنجازين آخرين.

وأشار “ان مصلحة سك العملة سوف تغير شكل العملة بدلًا من صورة الملك توت عنخ آمون، من أجل توثيق المشاريع القومية الجديدة التي نفذتها الدولة المصرية خلال الأربع سنوات السابقة”، ولفت إلى إمكانية طرح تلك العملات المعدنية بالأشكال الثمانية الجديدة خلال أسبوع أو عشرة أيام على أقصى تقدير.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن إعادة “تدوير العملات المعدنية” يعد أمر صعب للغاية، حيث أن تلك العملات تصنع من الصلب، ويتم صهره ويحتاج إلى درجة حرارة مكلفة للغاية، ويشار أيضا إلى أن العمر الافتراضي للجنيه يصل إلى خمسة عشر عامًا.

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