الجمارك: 19% رسوم إضافية عن الوكيل لمن يريد استيراد سيارة بنفسه

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بعد إلغاء الدولة المصرية للجمارك، ومع تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ، إلى جانب ظهور حملة “خليها تصدي” التي تم إطلاقها عبر موقع الفيس بوك، كل تلك الأسباب أثرت بشكل كبير ومباشرة على حركة البيع والشراء في سوق السيارات المصري.

وصرح مسؤولون في الجمارك المصرية “إن فواتير السيارات التي تتلقاها الموانئ عن طريق الأشخاص أعلى من نظيرتها عن طريق الوكلاء، وحيث أن سعر السيارات من المصنع إلى المستهلك أعلى من بيعها للوكلاء، وبالتالي تصبح الرسوم الجمركية والضريبية عليها أعلى، إلى جانب أن بعض من الوكلاء يتعاقدون على السيارات “سيف” أي مدفوعة المصروفات بالكامل”.

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وأشار المسؤولون “أن رسوم الإفراج الجمركي على السيارات التي تدخل البلاد عن طريق أشخاص اعتبارية تزيد عن نظيرتها من خلال الوكيل بنسبة تصل إلى 19%، وتتمثل في مصاريف شحن النولون، والتأمين، وهو فرق التعاقد بين الوكيل، وبين الشخص الاعتباري”.

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية على حق أي شخص اعتباري أن يقوم باستيراد سيارة بمفرده، حيث يتم إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي على تلك السيارات بنفس الطريقة ، طالما أن الشخص قام بإحضار كامل المستندات المطلوبة منه.

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