الضرائب والبنوك يبحثان تطبيق قانون ضريبة الدخل على أذون وسندات الخزانة

Advertisements

عقدت مصلحة الضرائب المصرية بالنيابة عن وزارة المالية اجتماع مع لجنة تم تشكلها من قبل اتحاد البنوك المصرية، والتي تمثل كافة البنوك الخاصة تحت إشراف البنك المركزي المصري، من أجل مناقشة كيفية التطبيق الأمثل لكافة التعديلات التي إقراها مجلس النواب المصري على المادة رقم 58 الخاصة بالضريبة على “عوائد أذون وسندات الخزانة العامة” من قانون ضريبة الدخل الصادر تحت رقم 91 لعام 2005.

وشارك في فعاليات الاجتماع نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية عبدالعظيم حسين، ومساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال خالد عبدالرحمن.

Advertisements

شدد أحمد كجوك على تطبيق العمل بالتعديل الذي تم إقراره على المادة رقم 58، من قانون الضرائب علي الدخل فور اعتماده من قبل رئيس الجمهورية، وأضاف “أن الاجتماع يستهدف التمهيد والاستعداد لما بعد إصدار وتطبيق هذا التعديل التشريعي، والعمل على تحديد آليات تنفيذه وصياغة لائحة تنفيذية تكفل تطبيقه بكل سهولة ووضوح، وتجاوز أي مشاكل وصعوبات بما يضمن نجاح تطبيقه وزيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة من هذا التعديل”.

أقرا المزيد تفاصيل طرح الضرائب لمناقصة ميكنة الفاتورة الضريبية