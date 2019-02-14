القابضة للصناعات الغذائية: معدلات استهلاك الزيوت ترتفع خلال شهر رمضان

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أعلن رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية المهندس أحمد عبد الوهاب، “أن هناك استعدادات من أجل استقبال شهر رمضان الكريم، ومنها العمل على توفير الزيوت بشكل دائم”.

وأوضح، “أن نسبة الاستهلاك داخل السوق المحلي المصري ترتفع خلال شهر رمضان الكريم بنسبة مئوية تصل إلى 20%، مقارنة بمعدلات الاستهلاك الطبيعية طول العام”، وأكد، “ليس لدينا تخوف في توفير احتياجات شهر رمضان الكريم، والدليل إن لدينا فائض عن الاحتياجات تصل إلى نسبة مئوية 50% داخل الأسواق المحلية المصرية”.

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وأشار إلى “أن سلعة الزيت متوفرة على البطاقات التموين، متوافرة أيضا داخل كافة المحال التجارية والسوبر ماركت، وليست هناك أي مشاكل في ضخ الكميات بالمعدلات المعتادة شهريًا”، ولفت إلى “أن شركات الزيوت التابعة إلى القطاع الخاص تقوم بإنتاج السمن النباتي بنسبة مئوية تصل إلى 95% مقارنة بإنتاج شركات الزيوت للقطاع العام الذي يوفر كافة الطاقة الإنتاجية في صورة زيوت على البطاقات”.

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