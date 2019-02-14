بهجت العبيدي: تحويلات المصريين في الخارج حققت رقم غير مسبوق

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صرح مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بهجت العبيدي، “إن هناك سياسة نقدية صحيحة حرص عليها رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وحرص على إقرارها منذ أن تولى مقاليد حكم الدولة المصري، وهذا يعكس إيمان الرئيس بأن أية نهضة مصر، لا يمكن أن تتحقق إلا باتخاذ قرارات حاسمة، في جميع المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادي الذي هو عماد النهضة”.

وأضاف، “إن قرار تحرير سعر صرف العملة المصرية ما تم معرفة باسم “تعويم الجنيه المصري، يعد ضربة قاضية لأعداء جمهورية مصر العربية، الذين كانوا ينشطون في الخارج من أجل الحصول على العملات الأجنبية من المصريين داخل دول إقامتهم”.

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وأعلن “أن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج خلال العام السابق 2018 ‏لتسجل ما يقارب من 25.5 مليار دولار أمريكي، يعد رقم قياسي لم يتحقق من قبل، ليس مستغربا بالنسبة لنا، وشدد أنه توقع منذ فترة سابقة عن زيادة تحويلات المصريين في الخارج، بسبب تلك السياسات النقدية التي تعد صحيحة، بالإضافة إلى جو المناخ الاستثماري الذي تم تهيئته بشكل مناسب.

وأكد إلى أهمية دور المشروعات القومية الكبرى التي يقيمها رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في نظرة المصري المقيم بالخارج إلى الوطن الذي يراه يسير في الطريق الصحيح، تحت قيادة السيد الرئيس من أجل بناء دولة مصر عصرية تليق باسم مصر في كافة أنحاء العالم”.

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