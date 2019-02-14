للمرة الأولى منذ 11 شهرا.. «المركزي» يخفّض سعر الفائدة

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أعلن البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر ، اليوم الخميس الموافق 14 فبراير من العام الحالي 2019 ، تخفيض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة مئوية (كل 100 نقطة تسجل 1%).

وصدر قرار البنك المركزي المصري ، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء اليوم الخميس ، حيث سجلت أسعار الفائدة 15.75% و16.75% للإيداع والإقراض لليلة واحدة ، وتسجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 16.25%.

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وأسفر اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء اليوم الخميس ، قرارا بخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة ليسجل 16.25%.

وهذا التخفيض هو الأول منذ نحو 11 شهرًا ، حين قرر البنك المركزي المصري في نهاية شهر مارس 2018 ، خفض سعر الفائدة 1%.