البنك الأهلي ومصر يحسمان مصير الفائدة بعد قرار المركزي بخفض اسعار الفائدة

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صرح محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، منذ قليل، إن إدارة البنك قررت الإبقاء على عائد الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت عند نفس مستواها الحالي، وهو 15% يصرف شهريا، دون تغيير، رغم قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% اليوم الخميس.

كما أكد مصدر مسؤول في البنك الأهلي، إن إدارة البنك قررت أيضا الإبقاء على عائد الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت دون تغيير عند مستوى 15% يصرف شهريا أو 15.25% يصرف كل 3 أشهر.

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وأضاف الأتربي، إن الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير ستنخفض الفائدة عليها 1%، لتصبح 16% بدلا من 17%، لأنها مرتبطة بسعر الفائدة في البنك المركزي، مشيرًا إلى أن البنك سيجتمع الأسبوع المقبل لبحث الفائدة على حسابات التوفير والودائع.

وقال مصدر بالبنك الأهلي، إن البنك سيجتمع يوم الأحد المقبل لبحث أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع وباقي الأوعية الادخارية.

وكان البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر ، قد أعلن اليوم الخميس الموافق 14 فبراير من العام الحالي 2019 ، تخفيض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة مئوية (كل 100 نقطة تسجل 1%).

وصدر قرار البنك المركزي المصري ، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء اليوم الخميس ، حيث سجلت أسعار الفائدة 15.75% و16.75% للإيداع والإقراض لليلة واحدة ، وتسجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 16.25%.

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