كيف يتحدد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك؟

منذ 26 دقيقة أخبار الاقتصاد
كيف يتحدد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك؟

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعا أمام الجنيه المصري ، بمتوسط 35 قرشًا، خلال الأسابيع الماضية ، حيث وصل متوسط سعر الشراء في البنوك ، إلى نحو 17 جنيها ونصف الجنيه ، وذلك بفعل تحسن الموارد الدولارية لمصر.

ويتحدد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك ، بناء على عدة أسس ، بينها أن قوى السوق وآليات العرض والطلب ، هي أساس تحديد سعر المنتجات والخدمات والعملات في اقتصاد السوق الحر ، حيث إن المعروض من الدولار في سوق الصرف ، يتحدد وفقًا لمستوى الاحتياطيات الداخلية ، للبنوك العاملة في الأسواق المصرية ، فضلا عن تنازلات العملاء عن العملات ، ما يعني بيع ما بحوزتهم إلىفروع البنوك ، حيث يتحدد السعر وفقًا لحجم الطلب من الأفراد والشركات ، ويتغير السعر على مدار اليوم داخل البنك الواحد.

وشهدت الفترة الماضية تدفقات نقدية إلى مصر ، قدرت بنحو 1.2 مليار دولار استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية المصرية ، ما يعد ثقة في أداء الاقتصاد المصري ، حيث تتولى غرفة المعاملات الدولية داخل كل بنك ، إدارة التسعير الداخلي للعملات العربية والأجنبية ، وتتواجد في المقر الرئيسي لكل بنك ، وعن طريق النظام الداخلي لكل بنك ، يتم إخطار شبكة الفروع بأسعار العملات أمام الجنيه المصري ، وذلك وفقًا لمستويات السيولة والمعروض منها ، وكذلك حجم الطلب عليها ، وتعرض الأسعار على شاشة مخصصة لذلك ، يتم تحديثها بشكل دوري داخل كل فرع.

وتلبي البنوك الطلب المتزايد على العملات المختلفة ، بين البنوك وبعضها البعض ، عن طريق ما يعرف بسوق الإنتربنك الدولاري ، حيث يصل متوسط التداولات به يوميًا إلى نحو 100 مليون دولار ، ما يساعد على إحداث توازن بين عمليات تلبية احتياجات بعض البنوك الصغيرة ، من العملات أو البنوك الكبيرة وبعضها البعض ، وذلك بهدف إعطاء مرونة في تسعير العملات.

ومنذ تحرير سعر الصرف قبل نحو 3 أعوام ، في يوم 3 نوفمبر من العام 2016 ، أصبحت آلية العرض والطلب أساسًا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه ، في البنوك العاملة في السوق المحلية.

وبعد انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة ، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 ، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة إلى البنوك المصرية ، فضلا عن ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج ، والتي سجلت نحو 26 مليار دولار خلال عام ، ما يعكس بدوره ثقة المصريين في التعامل مع الجهاز المصرفي المصري ، كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري.