كيف يتحدد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك؟

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شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعا أمام الجنيه المصري ، بمتوسط 35 قرشًا، خلال الأسابيع الماضية ، حيث وصل متوسط سعر الشراء في البنوك ، إلى نحو 17 جنيها ونصف الجنيه ، وذلك بفعل تحسن الموارد الدولارية لمصر.

ويتحدد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك ، بناء على عدة أسس ، بينها أن قوى السوق وآليات العرض والطلب ، هي أساس تحديد سعر المنتجات والخدمات والعملات في اقتصاد السوق الحر ، حيث إن المعروض من الدولار في سوق الصرف ، يتحدد وفقًا لمستوى الاحتياطيات الداخلية ، للبن و ك العاملة في الأسواق المصرية ، فضلا عن تنازلات العملاء عن العملات ، ما يعني بيع ما بحوزتهم إلىفروع البنوك ، حيث يتحدد السعر وفقًا لحجم الطلب من الأفراد والشركات ، ويتغير السعر على مدار اليوم داخل البنك الواحد. Advertisements

وشهدت الفترة الماضية تدفقات نقدية إلى مصر ، قدرت بنحو 1.2 مليار دولار استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية المصرية ، ما يعد ثقة في أداء الاقتصاد المصري ، حيث تتولى غرفة المعاملات الدولية داخل كل بنك ، إدارة التسعير الداخلي للعملات العربية والأجنبية ، وتتواجد في المقر الرئيسي لكل بنك ، وعن طريق النظام الداخلي لكل بنك ، يتم إخطار شبكة الفروع بأسعار العملات أمام الجنيه المصري ، وذلك وفقًا لمستويات السيولة والمعروض منها ، وكذلك حجم الطلب عليها ، وتعرض الأسعار على شاشة مخصصة لذلك ، يتم تحديثها بشكل دوري داخل كل فرع.

وتلبي البنوك الطلب المتزايد على العملات المختلفة ، بين البنوك وبعضها البعض ، عن طريق ما يعرف بسوق الإنتربنك الدولاري ، حيث يصل متوسط التداولات به يوميًا إلى نحو 100 مليون دولار ، ما يساعد على إحداث توازن بين عمليات تلبية احتياجات بعض البنوك الصغيرة ، من العملات أو البنوك الكبيرة وبعضها البعض ، وذلك بهدف إعطاء مرونة في تسعير العملات.

ومنذ تحرير سعر الصرف قبل نحو 3 أعوام ، في يوم 3 نوفمبر من العام 2016 ، أصبحت آلية العرض والطلب أساسًا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه ، في البنوك العاملة في السوق المحلية.

وبعد انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة ، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 ، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة إلى البنوك المصرية ، فضلا عن ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج ، والتي سجلت نحو 26 مليار دولار خلال عام ، ما يعكس بدوره ثقة المصريين في التعامل مع الجهاز المصرفي المصري ، كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري.