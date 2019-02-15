للشهر الخامس على التوالي.. تراجع مبيعات السيارات الأوروبية

سجلت مبيعات السيارات في أوروبا خلال شهر يناير المنصرم ، تراجعا للشهر الخامس على التوالي ، ولكن في الوقت ذاته سجلت ثاني أفضل بداية لعام جديد منذ العتم 2009.

البيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية ، اليوم الجمعة الموافق 15 فبراير من العام الحالي 2019 ، كشفت عن أن مبيعات السيارات تراجعت بنسبة 4.6% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي ، وذلك في مقابل انخفاض بنحو 8.4% في ديسمبر السابق له.

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كما أوضحت البيانات ، أن إجمالي السيارات الأوروبية المباعة بلغت في الشهر الأول من العام 2019 ، مستوى 1.19 مليون سيارة ، وذلك في مقابل 998.50 ألف سيارة في شهر ديسمبر السابق له.

ورغم التراجع الذي سجلته المبيعات ، إلا أن الأداء في شهر يناير الماضي هو ثاني أفضل أداء لبداية عام جديد منذ العام 2009 ، حيث قادت إسبانيا وإيطاليا هبوط مبيعات السيارات الأوروبية في الشهر الماضي ، وذلك بنحو 8% و7.5% على الترتيب.

وعلى أساس الشركات ، هبطت مبيعات شركة فولكس فاجن ، بنحو 6.5% ، بينما تراجعت مبيعات شركة رينو بنسبة 0.7%، وكذلك هبطت مبيعات شركة فورد بنسبة 6.5%.