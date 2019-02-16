شركة كوين سكوير العالمية للعملات المشفّرة تستحوذ على بورصة ستيلر إكس

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أعلنت اليوم شركة “كوين سكوير”، وهي المنصّة الرائدة في كندا لتبادل العملات الرقمية المشفرة مثل “بيتكوين” و”إيثريوم” وعملات مشفرة أخرى، عن الاستحواذ على بورصة “ستيلر إكس”.

ويأتي الاستحواذ على “ستيلر إكس” في أعقاب استحواذ “كوين سكوير” في ديسمبر 2018 على “بلوك إي كيو”، التي سيتمّ تجديد علامتها التجاريّة لتصبح المحفظة الأساس لمنصّة “ستيلر إكس”.

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وقال كول دايموند، الرئيس التنفيذي لشركة “كوين سكوير”، في هذا السياق: “إنّنا ملتزمون التزاماً عميقاً بضمان ازدهار سوق العملات المشفرة، لذلك، فإن إعتماد هذه العملات يُعتبر عاملاً أساسياً.” وأضاف: “تعدّ بورصة ’ستيلر‘ أسرع شبكة مدفوعات في العالم، ونحن نرى إمكانات هائلة لابتكار خدمات رائدة في السوق عبر ’ستيلر إكس‘ لتوسيع نطاق الاعتماد”.

وتُعدّ “ستيلر إكس” أوّل تطبيق تداول كامل المواصفات في سوق “ستيلر” العالميّة. وهي تعمل بمثابة بورصة لامركزيّة فعليّة، مما يعني أنّ المستخدمين يحتفظون بإدارة أموالهم، ويتمّ التداول مع مستخدمين آخرين، وليس لدى ’ستيلر إكس‘ أي وصول إلى الأموال.”

وستتولى ميغا مامبرا، المؤسسة المشاركة لمحفظة “بلوك إي كيو”، قيادة “ستيلر إكس”. وستواصل ميغا وفريق عملها الجديد من المطوّرين الذين يتّخذون من تورونتو مقرّاً لهم، بناء خارطة الطريق لعمل المنتج التي أعلنت عنها “ستيلر” الخريف الماضي. وكجزءٍ من الاستحواذ، ستستمرّ “ستيلر إكس” بالعمل والنموّ في ظلّ علامتها الخاصّة.

ستكون “ستيلر إكس” شركة تابعة مملوكة بالكامل من “كوين سكوير”، وتتّخذ من برمودا مقرّاً لها. ستبحث الشركة عن تطبيق الضوابط المعتمدة هناك للحصول على ترخيص للعمل وتوسيع عروضها بظلّ نموذج قيادة الامتثال من “كوين سكوير”.