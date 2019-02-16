غدًا.. البنوك المصرية تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث الموقف بعد قرار للمركزي بتخفيض سعر الفائدة

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تعقد البنوك العاملة في السوق المصرية، غدًا الأحد، الموافق 17 فبراير، اجتماعات طارئة لبحث الموقف الحالي ومصير أسعار الفائدة على الأـوعية الادخارية المختلفة لديها بعد إعلان قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي.

وكان البنك المركزي، قد أعلن الخميس الماضي، عن قراره الذي يفيد خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض، بشكل غير متوقع لأول مرة من ١١ شهرا لتصل إلى 15.75% و16.75% على التوالي.

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وصرح مسؤولون بـ 19 بنكًا عاملًا في مصر، إن لجان الأصول والخصوم “ألكو” ستجتمع غدًا الأحد ، لبحث إعادة التسعير على الأـوعية الادخارية وإعادة هيكلة الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير والودائع، حتى تتماشى مع قرار المركزي.

حيث ذكر كلا البنكين الأهلي ومصر أنهما قررا الإبقاء على عائد الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت عند نفس مستواها الحالي، رغم قرار البنك المركزي، إلا أن البنكين سيعقدا اجتماعًا لبحث خفض أسعار الفائدة على حساب التوفير والودائع، هذا حسب ما ذكر مسؤولون في البنكين .

وأما عن قائمة البنوك التس ستعقد اجتماعًا غدًا لبحث الفائدة على جميع الأوعية بما فيهم الشهادات الادخارية، بجانب الأهلي ومصر فتتضمن البنوك الأتية: بنوك التعمير والإسكان والشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB ) والعقاري والكويت الوطني والمصرف المتحد والتنمية الصناعية ومصر إيران وقناة السويس وعودة.

كذلك تضم القائمة البنك الزراعي المصري والمصرف المتحد والتجاري الدولي وقطر الوطني وأبوظبي الأول والمؤسسة العربية المصرفية (abc) والعربي الأفريقي الدولي والمصرف العربي الدولي.

ومن ناحيته، صرح طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن لجنة الأصول والخصوم “ألكو” سوف تعقد اجتماعًا غدًا لبحث إعادة تسعير الفائدة على جميع الأوعية الادخاريةو الشهادات وحساب التوفير والودائع، مضيفًا أن قرار اللجنة حول الفائدة سيتم تحديده بناء على تكلفة الأموال ومستويات السيولة بالبنك.

بينما قال عمرو جاد الله، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن البنك سيعقد اجتماعًا غدًا لبحث مصير الفائدة على جميع الأوعية الادخارية من شهادات ذات العائد ثابت وحساب التوفير والودائع.

وحسب تصريح جاد الله فإن البنك خفض الفائدة يوم الخميس الماضي على الشهادة متغيرة العائد، عقب إعلان قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة، مضيفًا أنه يتوقع أن تنخفض الفائدة بنسبة 1%، وذلك بناء على تكلفة الأموال ومستويات السيولة.

هذا وذكر أحمد الخولي مدير عام الخزانة ببنك التعمير والاسكان، وهيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية ببنك التنمية الصناعية ومصدر مسؤول في الشركة المصرفية العربية الدولية ومصدر مسؤول في بنك مصر إيران، إن مصارفهم ستجتمع غدًا لبحث مصير الفائدة على جميع الشهادات الادخارية وحساب التوفير والودائع، مؤكدين أن جميع الأوعية الادخارية ستخضع لدراسة إعادة تسعير الفائدة.

وقال مصدر مسؤول ببنك الكويت الوطني، إن البنك سيعقد اجتماعا مع لجنة الأصول والخصوم غدًا لبحث إعادة تسعير الفائدة على جميع الأوعية المختلفة متوقعا خفض الفائدة أكثر من 1% بالبنك وخاصة على الشهادات الادخارية نظرا لارتفاع عائدها التي يصل إلى 15% سنويا.

وفي نفس الصدد، أعلن محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن لجنة الألكو سوف تجتمع غدا لبحث خفض الفائدة على حساب التوفير والودائع في ضوء دراسة تكلفة الأموال بالبنك مع الإبقاء على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت دون تغيير.

تجدر الإشارة إلى أن بنك مصر ما زال يقدم شهادة ثلاثية بعائد ثابت يصل إلى 15% سنويًا، ويصرف العائد بشكل شهري حيث تعد أعلى فائدة مقدمة على الشهادات بالبنك.

كما أعلنت إدارة البنك الأهلي، إن لجنة الأصول والخصوم سوف تعقد اجتماعا غدا الأحد لبحث خفض الفائدة على حساب التوفير والودائع.

وأضافنئب رئيس مجلس الإدارة، أن البنك قرر يوم الخميس الماضي عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة الإبقاء على الشهادات الادخارية دون تغيير.

يذكر أن سعر الفائدة قد هبط نحو 1% تلقائيًا في بنكي مصر والأهلي على الشهادة متغيرة العائدة، لارتباطها بأسعار الفائدة بالبنك المركزي لتسجل 16 سنويًا بدلًا من 17%، في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.