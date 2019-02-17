الدولار يتراجع أمام الجنيه منذ بداية 2019 وتوقعات بالزيادة على نهاية العام

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انخفاض في أسعار صرف العملة الأمريكية “الدولار” بشكل رسمي أمام العملة المصرية “الجنيه” بنحو يقارب 2% منذ بداية العام الحالي 2019، مسجلة ما يقارب من 17.61 جنيًا مصريًا للبيع لدى البنك المركزي المصري.

واستقرت أسعار صرف العملة الأمريكية “الدولار” بشكل رسمي في البنك المركزي المصري في مقابل العملة المصرية “الجنيه” عند مستوى 17.97 جنيهًا مصريًا خلال الثلاث أسابيع الأولى من يناير السابق لعام 2019.

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وبدأت تأخذ اتجاه هبوطي بعدما صرح محافظ البنك المركزي طارق عامر إلى وكالة “بلومبرج الأمريكية”، عن توقعه أن تشهد أسعار الصرف الخاصة بالعملة المصرية “الجنيه” مزيد من التحركات خلال الفترة القادمة، بعد أن تم إنهاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب بأدوات الدين الحكومي.

كما أصدرت وزارة المالية المصرية بيان خلال شهر يناير السابق لعام 2019، عن ارتفاع استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومي لتصل إلى ذروتها خلال شهر يناير السابق، بعد أن تراجعت خلال الأشهر السابقة بسبب عزوف الاستثمارات الأجنبية عن الأسواق الناشئة.

كما بدأت أسعار صرف العملة الأمريكية “الدولار” أمام العملة المصرية “الجنيه” في البنك المركزي المصري مع بداية الأسبوع الأخير من شهر يناير السابق من تسجل أدنى مستوى لها منذ شهر يونيو لعام 2018 عند مستوى 17.76%.

عاودت من جديد أسعار صرف العملة الأمريكية “الدولار” مع بداية شهر فبراير الحالي من الارتفاع بشكل طفيف أمام العملة المصرية “الجنيه” ، إلا أنها سرعان ما عاودت أسعار صرف الدولار إلى الهبوط من جديد لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر مارس لعام 2017 عند مستوى 17.61 جنيه يوم الخميس السابق.

وعلى الرغم من ارتفاع قيمة العملة المصرية “الجنيه”، خلال الأسابيع السابقة، إلا أن عددا من المؤسسات البحثية، وكذلك البنوك الاستثمارية أعلنوا عن توقعاتهم أن تتراجع قيمة الجنيه ليتجاوز الدولار حاجة الثمانية عشر جنيهًا مصريًا قبل نهاية العام الجاري 2018.

كابيتال إيكونومكس: سيصل سعر الدولار ما يقارب من 19 جنيهًا

صرحت مؤسسة “كابيتال إيكونومكس البريطانية للأبحاث”، إن ارتفاع قيمة العملة المصرية “الجنيه”، كان مدفوعًا بطفرة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين الحكومي، إلا أنها ترى أن العملة المصرية سوف تسجل انخفاض متواضع خلال العامين القادمين ليصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ما يقارب من 19 جنيها.

فوكس إيكنومكس: تتوقع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال 2019

كما أعلنت مؤسسة “فوكس إيكونومكس الإسبانية للأبحاث” عن توقعاتها تراجع قيمة العملة المصرية “الجنيه” أمام العملة الأمريكية “الدولار” خلال العام الحالي، ليسجل ما يقارب من 18.27 جنيهًا مصريًا في مقابل الدولار مع نهاية عام 2019.

وأضافت المؤسسة، “أن بالرغم من ارتفاع قيمة العملة المصرية “الجنيه” بنسبة مئوية تصل إلى 1.5% خلال أول يوم من شهر فبراير الجاري لعام 2019، مقارنة بنفس اليوم من الشهر السابق 2018، إلا أن قيمة العملة المصرية سوف تتراجع بشكل طفيف خلال العام، لينهى 2019 عند مستوى 18.27 جنيه لكل دولار، ويواصل التراجع خلال العام الجديد 2020 ليسجل ما يقارب من 18.77 جنيه مع نهاية العام.

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