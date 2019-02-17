تراجع أسعار المراوح اليوم الأحد.. إليكم التفاصيل

Advertisements

تراجعت داخل الأسواق التجارية المصرية اليوم الأحد، بعض الأسعار الخاصة بالأجهزة الكهربائية، ومن أهم تلك السلع التي تراجعت أسعار، بسبب فصل الشتاء المراوح.

أسعار المراوح اليوم

وسجلت سعر مروحة ماركة تورنيدو بوكس أربعة ريشة ما يقارب من ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مصريًا، وسجل سعر مروحة تورنيدو سقف خمس سرعات ما يقارب من ثلاثمائة وخمسين جنيهًا مصريًا، وسجل سعر مروحة تورنيدو مكتب ثلاثة سرعات، بها أباجورة على سعر أربعمائة وتسعة وسبعين جنيهًا مصريًا.

Advertisements

سجل سعر مروحة توشيبا أربعة ريشة ما يقارب من خمسمائة وتسعة وستين جنيهًا مصريًا، وسجل سعر مروحة توشيبا حائط أربعة ريشة سعر أربعمائة وتسعة وثمانين جنيهًا مصريًأ، وسجل سعر مروحة توشيبا استاند أربعة ريشة ما يقارب من ثمانمائة وخمسة وعشرين، وسجل سعر مروحة توشيبا مكتب أربعة ريشة ما يقارب من أربعمائة وخمسة وعشرين جنيهًا مصريًا.

وسجل سعر مروحة فريش عمود ما يقارب من أربعمائة وخمسة، وسجل سعر مروحة فريش استاند ثلاثمائة جنيهًا مصريًا، وسجل سعر مروحة فريش سقف ما يقارب من مائة وخمسة عشر جنيهًا مصريًا.

أقرا المزيد ارتفاع أسعار الدواجن اليوم داخل الأسواق التجارية