أسعار الديب فريز اليوم في السوق المصري ونصائح هامة قبل الشراء

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شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الأسواق التجارية المصرية حالة من التباين خلال تعاملات اليوم الأحد، ورصد موقع مصر 365 أهم السلع التي يحتاجها المواطنون داخل الدولة المصرية، ومنها “الديب فريزر”.

اسعار الديب فريزر اليوم

سجل سعر ديب فريزر ماركة “كريازي”، نوفروست، رأسي سعته مائتين وخمسين لتر، ويتكون من ستة أدراج بسعر ثمانية آلاف ومائة وخمسة وعشرين جنيهًا مصريًا، وسجل سعر الديب فريزر الأفقي ديجيتال بسعة مائتي وعشرين لتر بسعر خمسة آلاف وخمسين.

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كما سجل سعر ديب فريزر كريازي أفقي سعة مائة وثمانية وسبعين لتر بسعر أربعة آلاف ومائة وخمسين جنيهًا مصريًا، بينما سجل سعر ديب فريزر أفقي ماركة فريش بسعة مائتين وخمسة عشر لتر ما يقارب من اربعة آلاف وخمسين.

سجل سعر ديب فريزر توشيبا نوفروست أربعة درج رأسي سعة مائة وخمسة وتسعين لتر ما يقارب من خمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وأربعين جنيهًا مصريًا، وسجل سعر ديب فريزر الكتروستار أفقي سعة مائتين وعشرين لتر ما يقارب من ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيهًا مصريًا.

نصائح هامة عند شراء الديب فريزر

صرح متخصص في صيانة أجهزة التبريد المهندس عزت سالم، “أنه يجب أن يتم مراعاة العديد من الأشياء قبل شراء ديب فريزر، من أهمها اختيار الحجم المناسب للديب فريزر، ومراعاة السعة التخزينية حيث أن كل كيلو جرام من سعة التخزين تعادل واحد لتر”.

وأضاف “إن الديب فريزر الرأسي يختلف عن الفريزر الأفقي، حيث أن الأخير يكون أكبر وأوسع لكنه غير منظم، أما بالنسبة للديب فريزر الرأسي حيث أنه منظم، ولكن مساحته صغيرة، ولابد قبل أن تتم شراء الديب فريزر أن يتم السؤال عن حجم استهلاك الكهرباء، و خاصية التبريد السريع، مع وجود منبه للكشف عن درجة الحرارة داخل الديب فريزر”.

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