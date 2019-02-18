الأعلي في البنوك: بنك الاستثمار القومي يبقي على فائدة شهادة الادخار دون أي تغيير

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صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي محمود منتصر، عن قرار البنك الخاص بالبقاء على فائدة شهادة الاستثمار ذات العائد الثابت بنسبة 15.75% دون أدنى تغيير.

يقوم بنك الاستثمار القومي بطرح تلك الشهادات بصورة حصرية في كافة فروع البنك الأهلي المصري، ويبلغ أجل تلك الشهادات حوالي عام واحد فقط، ويصرف عائدها بصورة شهرية، وتعد من أعلى شهادة تقدم عائد داخل سوق الصرافة المصري خلال الوقت الراهن.

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أشار محمود منتصر، “إن قرار بنك الاستثمار القومي الخاص بالإبقاء على الفائدة، جاء تماشيًا مع قرار البنوك العامة من أجل الإبقاء على فائدة الشهادة الثلاثية”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قد أعلن يوم الخميس السابق خلال فعاليات اجتماع اللجنة السياسة النقدية عن خفض الفائدة بنسبة 1% لأول مرة منذ عام، لتصل إلى ما يقارب من 15.75% على الإيداع، ونسبة 16.75% على الإقراض.

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