البنك الأهلي المصري يعلن تثبيت سعر الفائدة على حساب التوفير

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أكد “يحيي أبو الفتوح” الذي يشغل منصب نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنك قد قرر صباح اليوم تثبيت الفائدة على حساب التوفير والودائع، وكان ذلك خلال اجتماع لجنة الأصول والخصوم الذي انعقد اليوم الموافق 17 فبراير 2019.

كما أضاف “أبو الفتوح” خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية، أن البنك قد قرر تثبيت الفائدة لمزيد من الدراسة، بالإضافة إلى حساب تكلفة السيولة بالبنك هذا مقابل حجم أعباء التكلفة على الودائع البنكية.

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مشيراً إلى أن البنك سوف يعقد اجتماعاً خلال الأيام القادمة حتى يتناقش في أسعار الفائدة بعد أن تم تخفيضها مؤخراً من قبل البنك المركزي.

كما قرر البنك خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يوم الخميس الماضي، لتصل إلى 15.75% على الإيداع، و 16.75 على الإقراض.

إلا أن البنك الأهلي قرر إبقاء فائدة الشهادات الادخارية ذات الثلاثة سنوات، بعائد ثابت دون أي تغييرات، كما قرر أيضاً 15% فائدة يتم صرفها على العائد بصفة شهرية، وفائدة 15.25% تصرف كل ثلاثة أشهر.

كما قرر أيضاً خفض الفائدة لتصبح 1% على الشهادات الثلاثية متغيرة العائد، والتي سجلت 16% بدلاً من 17% على أن يتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر لمدة ثلاثة سنوات.

الشريحة الأولى (3001 إلى 5 آلاف جنيه) ويتم صرف فائدة شهرية بقيمة 8.6% أو ربع سنوية 8.7% أو نصف سنوية بقيمة 8.8% أو سنوية بقيمة 9%).

أما الشريحة الثانية (5001 إلى 100 ألف جنيه) على أن يتم صرف فائدة شهرية بقيمة 9.3%، أو ربع سنوية بقيمة 9.4% ونصف سنوية 9.5%، و بقيمة 9.75% سنوياً.

أما الشريحة الثالثة (500 ألف جنيه وأكثر) والتي تعطي فائدة شهرية بقيمة 10%، وقيمة 10.1% ربع سنوية، ونصف سنوية بقيمة 10.25%، وسنوية بقيمة 10.5%.

والشريحة الرابعة (500 ألف جنيه وأكثر) على أن يتم صرف فائدة شهرية بقيمة 10.7%، أو ربع سنوية بقيمة 10.8%، أو نصف سنوية بقيمة 10.95%، و 11.25% للفائدة السنوية.

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