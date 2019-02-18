بنك مصر يخفض الفائدة على حساب يوم بيوم 1٪

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اجتمع مجلس إدارة بنك مصر، أمس الأحد، لبحث الموقف بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والاقتراض، وبعد الاجتماع قررت إدارة بنك مصر خفض الفائدة 1% على حساب يوم بيوم (VIP) لكبار العملاء، على جميع الشرائح، هذا بحسب ما ذكره مصدر مسئول بالبنك.

وحسب ما جاء في القرار فإن سعر الفائدة قد تراجع على الشريحة الأولى من حساب يوم بيوم، في بنك مصر، والتي تبدأ من مليون جنيه إلى 2 مليون جنيه، إلى 7.25% بدلا من 8.25% سابقا.

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كذلك سجلت الفائدة على الشريحة الثانية من حساب يوم بيوم والتي تبدأ من 2 مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه لتصبح 7.75% بدلا من 8.75%.

أما الفائدة على الشريحة الثالثة وتبدأ من 10 ملايين جنيه إلى 30 مليون جنيه فأصبحت 8.25% بدلا من 9.25%.

وسجلت الفائدة على الشريحة الرابعة من 30 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه 8.25% بدلا من 9.75%.

وسجلت الفائدة على الشريحة الخامسة من 100 مليون جنيه وأكثر 10% بدلا من 11%.

وعلى صعيد متصل، صرح محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن لجنة الألكو قد اجتمعت أمس الأحد، لبحث خفض الفائدة على حساب التوفير والودائع في ضوء دراسة تكلفة الأموال بالبنك مع الإبقاء على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت دون تغيير.

تجدر الإشارة إلى أن بنك مصر ما زال يقدم شهادة ثلاثية بعائد ثابت يصل إلى 15% سنويًا، ويصرف العائد بشكل شهري حيث تعد أعلى فائدة مقدمة على الشهادات بالبنك.

وكان البنك المركزي، قد أعلن الخميس الماضي، عن قراره الذي يفيد خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض، بشكل غير متوقع لأول مرة من ١١ شهرا لتصل إلى 15.75% و16.75% على التوالي.

يذكر أن سعر الفائدة قد هبط نحو 1% تلقائيًا في بنكي مصر والأهلي على الشهادة متغيرة العائدة، لارتباطها بأسعار الفائدة بالبنك المركزي لتسجل 16 سنويًا بدلًا من 17%، في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.