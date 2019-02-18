القصابين: أسواق المجازر تشهد حالة من الركود.. تعرف على أسعار اللحوم

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صرح عضو شعبة القصابين بالغرف التجارية هيثم عبد الباسط، “إن أسواق المجازر اليوم الاثنين تشهد حالة من الركود”.

وأضاف “أن سعر الكندوز سجل ما بين مائة وعشرين إلى مائة و ثلاثين جنيهًا للكيلو، على حسب المنطقة، ويتراوح سعر كيلو جرام اللحم الضاني ما بين مائة وأربعين إلى مائة وخمسين جنيهًا”.

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وأشار، “بالنسبة إلى أسعار اللجم الجمالي فإن سعر الكيلو جرام تراوح ما بين مائة إلى مائة وعشرة جنيهًا مصريًا، وكذلك سعر كيلو اللحم الجاموسي نفس السعر”.

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