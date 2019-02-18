أسعار الخضراوات اليوم.. ارتفاع بأسعار الكوسة والبطاطس بـ6.5 جنيه

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أعلن عضو شعبة الخضار والفاكهة نادي نجيب، “إن هناك تراجع في أسعار بعض من السلع داخل الأسواق التجارية المصرية، منها أسعار الطماطم، وسعر الفاصوليا، وسعر الخيار بقيمة تقارب من جنيهًا مصريًا”.

وأضاف، “هناك ارتفاع في سعر كيلو الكوسة بقيمة خمسون قرشًا، خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر كيلو جرام الكوسة ما يقارب من خمسة جنيهات، وسجل سعر كيلو جرام البطاطس ما يقارب من ثلاثة إلى ستة جنيهات ونصف”.

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وأشار “أن سعر كيلو جرام البصل تراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة جنيهات ونصف، وسجل سعر كيلو الكوسة ما بين خمسة إلى ثمانية جنيهات ونصف، بزيادة تقدر بخمسين قرشًا في الكيلو جرام، وسجل سعر كيلو جرام الفاصوليا الخضراء ما بين خمسة عشر إلى تسعة عشر جنيهًا مصريًا بتراجع جنيهًا مصريًأ”.

وأوضح أن سعر كيلوجرام الباذنجان البلدي سجل ما بين خمسة إلى سبعة جنيهات، كما سجل الفلفل الرومي البلدي ما بين سبعة إلى سبعة جنيهات ونصف، وسجل سعر كيلو جرام الملوخية ما بين خمسة إلى سبعة جنيهات، كما سجل سعر الخيار البلدي ما بين ثلاثة إلى خمسة جنيهات ونصف، بتراجع جنيه، وسجل سعر كيلو جرام البسلة ما بين ثمانية إلى اثني عشر جنيهاً مصريًا”.

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