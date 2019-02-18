تفاصيل طرح كراسات حجز وحدات جنة وسكن مصر بـ المنصورة الجديدة

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تعتزم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي تمثلها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إطلاق أول طرح من “وحدات جنة للإسكان الفاخر، وسكن مصر للإسكان المتوسط”، وذلك في مدينة المنصورة الجديدة بواقع آلاف وخمسمائة واثنى عشر وحدة سكنية.

وأعلن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية المهندس طارق السباعى، “أن الوحدات السكنية المطروحة تتراوح مساحات ما بين مائة إلى مائة وخمسين متر مربع، وسوف يتم تسليم الوحدات السكنية خلال اثنى عشر شهرًا”.

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وأكد بالنسبة إلى كل ما يخص الوحدات السكنية المطروحة في مشروع جنة للإسكان الفاخر، ومشروع سكن مصر للإسكان المتوسط في مدينة المنصورة الجديدة من نماذج للوحدات السكنية، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وطرق السداد الخاصة بالوحدات المطروحة سوف يتم إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضح أن موعد توفر تلك المعلومات الخاصة بالحجز سوف يتم إتاحتها يوم الأحد القادم على أن يبدأ الحجز من سبعين ألف جنيهًا مصريًا، مع توفير نظم سداد ميسرة، وسوف يتم تخصيص الوحدات السكنية بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني.

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