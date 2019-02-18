عاصم الجزار يبحث الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي

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عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، اجتماع بحضور مسؤولين من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وبحضور عدد من قيادات الوزارة، من جل متابعة الموقف التنفيذي للوحدات السكنية التابعة لمشروع الإسكان الاجتماعى.

وخلال فعاليات الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي العام لمشروع الإسكان الاجتماعي، وشدد الوزير على ضرورة سرعة الانتهاء من التنفيذ بأسرع وقت، وبأعلى جودة، من أجل تسليم الوحدات السكنية إلى مستحقيها.

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أعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مى عبدالحميد، إن قيمة التمويل العقاري الممنوح إلى العملاء من خلال الشركات والبنوك القائمة على المشروع سجلت حتى الراهن ما يقارب من 20.4 مليار جنيهًا مصريًا، بمتوسط خمسة وتسعين ألف جنيهًا مصريًا للعميل الواحد، بخلاف 3.5 مليار جنيهًا مصريًا تم تقديمها كدعم نقدي يُخصم من قيمة الوحدة السكنية لصالح العميل، بمتوسط يقارب من 16.3 ألف جنيه للعميل الواحد.

وأوضحت الدكتورة مي عبدالحميد، “أن هناك اهتماماً كبيراً بخدمة العملاء المتقدمين من أجل حجز الوحدات السكنية الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي، وتتنوع الوسائل من أجل تقديم المعلومة لهم، سواء من خلال مركز الاتصالات من أجل تلقى مكالمات المواطنين، أو من خلال مراكز خدمة العملاء بكافة المحافظات المصرية والمدن الجديدة، إلى جانب الموقع الإلكتروني الخاصة بالصندوق، وخدمة الرسائل القصيرة “SMS”.

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