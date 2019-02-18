خبير يؤكد على دور رجال الأعمال في جذب الاستثمارات لمصر

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صرح رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الدكتور إيهاب الدسوقي، “إن رجال الأعمال مطالبون بفتح قنوات اتصال مع المستثمرين بمختلف دول العالم من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المشتركة والتوسع بها”.

وتابع الدسوقي، “أن فكرة الاستثمارات المشتركة غاية في الأهمية، وخصوصًا أنها تقلل المخاطر وتعمل على تسهيل دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق المصري، كما يساعد هذا المستثمر المصري على حسن الإدارة”.

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وأشار إلى “أن الفكر الإداري بألمانيا يعد الأقوى في العالم، وعند زيادة الاستثمارات الألمانية بجمهورية مصر العربية، سوف يفيد مصر بصورة كبيرة من ذلك الأمر ومن ضمن أوجه الاستثمار اكتساب خبرات في مجال الإدارة”، وأكد على أن الاستثمارات المشتركة بين الجانب المصري والجانب الأجنبي تعد استثمارات ناجحة للطرفين.

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