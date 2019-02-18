المالية تعلن الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد

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أعلنت وزارة المالية على الانتهاء من مشروع قانون “الإجراءات الضريبية الموحد”، ليتم عرضه بعد هذا على مجلس الوزراء المصري من أجل الحصول على الموافقة عليه ويتم إقراره من قبل البرلمان المصري.

أوضحت الوزارة “أن هذا القانون يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك من أجل منع التعدد في الإجراءات في إطار التسهيل على الممولين تيسيرًا لتحقيق الالتزام الضريبي”.

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