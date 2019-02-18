المركزي: 350 مليار جنيه حجم فوائد الشهادات مرتفعة العائد

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صرح محافظ البنك المركزي طارق عامر، عن التكاليف التي يتحملها القطاع المصرفي خلال الفترة السابقة من أجل دعم أسعار الفائدة بالنسبة للادخار.

جاءت تصريحات طارق عامر على هامش إطلاق فعاليات “مبادرة رواد النيل”، وأشار إلى “أن الشهادات مرتفعة العائد ذات الفائدة 20% و 16% قد أدخلت القطاع المصرفي تدفقات بلغت قيمتها ما يقارب من ثمانمائة مليار جنيهًا مصريًا من ثمانية وعشرين مليون مواطن مصري”.

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وأشار، “أن حجم الفوائد التي قام القطاع المصرفي بضخها على تلك الشهادات سجلت ما يقارب من ثلاثمائة وخمسين مليار جنيهًا مصريًا خلال عامين، وهو دعم قدمه الجهاز المصرفي لكي يحصل المودع على عائد يساعده على مواجهة ارتفاع الأسعار، ولولاها لكانت أرباح البنوك ثلاثة أضعاف المسجلة خلال الوقت الراهن”.

وأوضح عامر، إلى قيام البنك المركزي المصري بالعمل على دعم تمويل الآلات والمعدات، والعمل على ضخ عشرين مليار جنيهًا مصريًا بعائد يتراوح ما بين اثنى عشر في المئة، وسبعة في المئة على الآلات.

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