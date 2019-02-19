مفاجأة في أسعار الوحدات السكنية بمشروع جنة للإسكان الفاخر

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طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الوحدات السكنية الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع “جنة للإسكان الفاخر” بمدينة الشيخ زايد بنفس سعر المرحلة الأولى للمشروع ليسجل سعر المتر المربع ما يقارب من أحد عشر ومائتين وخمسين ألف جنيهًا مصريًا فيما قدر سعر المتر فى وحدات مدينة القاهرة الجديدة بما يقارب من تسعة آلاف وسبعمائة جنيهًا مصريًا.

ويعد هذا الطرح الجديد هو أولى عمليات الطرح الخاصة بمشروع جنة للإسكان الفاخر المقامة في مدينة القاهرة الجديدة، وهو الطرح الثاني للمشروع في مدينة الشيخ زايد.

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صرحت مصادر في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية “إن عمليات الطرح موزع على ما يقارب من ألف واثنين وتسعين وحدة سكنية فى كل مدينة ليصل الإجمالى ما يقارب من ألفين ومائة وأربعة وثمانين وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين مائة إلى مائة وخمسين متر مربع، وسوف يتم تسليم الوحدات السكنية في مشروع جنة خلال ثمانية عشر شهرًا.

أضافت المصادر “أن هيئة المجتمعات العمرانية قد قررت تثبيت سعر المتر المربع خلال طرح المرحلة الثانية من مشروع جنه بالشيخ زايد، دون إدراج أي زيادات تذكر عن أسعار الوحدات خلال المرحلة الأولى على الرغم من الإقبال الكبير عليها حيث أنه قد تم حجز الوحدات السكنية خلال اليوم الأول من طرح الوحدات”.

وأضافت المصادر “إن السوق كان يتوقع زيادة فى أسعار الوحدات خلال الطرح الثاني من مشروع جنة للإسكان الفاخر، ولكن الهيئة قد أعلن عن قرارها بعدم رفع سعر المتر إلى مستويات مرتفعة، حيث أن التقديرات تمثل مؤشر سعري على المبيعات في القطاع ككل، وتكلفة التنفيذ لم ترتفع بشكل كبير خلال الفترة السابقة”.

أشارت مصادر وزارة الإسكان إلى “أن سعر الوحدات السكنية المطروحة في مدينة القاهرة الجديدة قد يشهد ارتفاعات فى المراحل القادمة تبعًا لمتغيرات السوق، حيث يمثل الطرح الحالى اختباراً لمدى الإقبال على المشروع”.

كما أعلنت المصادر عن استبعادها “أن يكون عدم زيادة الأسعار بسبب الخوف من تراجع الإقبال على شراء الوحدات السكنية المطروحة، وأضافت إن الهيئة تضمن تحقيق مبيعات بشكل جيد للمشروع، وحتى لو لم يتم بيع عدد من الوحدات المطروحة فإن الهيئة سوف تقوم بطرحها خلال الفترةات القادمة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية قد قامت خلال شهر أكتوبر السابق بطرح ما يقارب من سبعة آلاف ومائة وستة وسبعين وحدة سكنية خلال المرحلة الأولى من مشروع جنة للإسكان الفاخر في ستة مدن جديدة.

سجلت أعلى قيمة لسعر المتر في مشروع جنة للإسكان الفاخر في مدينة الشيخ زايد، حيث سجل سعر المتر ما يقارب من 11.25 ألف جنيهاً مصريًا، وتم طرح ما يقارب من تسعمائة واثنى عشر وحدة سكنية بمدينة الشيخ زايد.

وتم طرح ما يقارب من ألف وستة وخمسين وحدة سكنية في مشروع جنة للإسكان الفاخرة في مدينة دمياط الجديدة سجل سعر المتر ما يقارب من تسعة آلاف وثمانين،، وتم طرح ما يقارب من الفين وستمائة وثمانية وثمانين وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر بسعر المتر ثمانية آلاف وخمسمائة وعشرين جنيهًا مصريًا، وتم طرح ما يقارب من آلاف ومائة وستة وسبعين وحدة سكنية في مدينة الشروق بسعر المتر ثمانية آلاف ومائة وخمسين جنيه.

وتم طرح ما يقارب من ثمانمائة وستة عشر وحدة سكنية في مدينة العبور بقيمة سبعة آلاف وأربعمائة جنيهًا مصريًا للمتر، وتم طرح ما يقارب من خمسمائة وثمانية وعشرين وحدة سكنية في مدينة المنيا الجديدة، بسعر المتر خمسة آلاف وستمائة وخمسين جنيهًا للمتر.

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