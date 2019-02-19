بنك مصر: لا نية لخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار

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أكد رئيس بنك مصر محمد الأتربي، “إنه لا نية من أجل خفض أسعار الفائدة على شهادات الإدخار ذات العائد الـ 15%، خصوصًا مع تراجع التضخم الأقتصادي إلى ما يقارب من 12.7%”.

جاءت تصريحات رئيس بنك مصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج “الماتش”، الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “صدى البلد”.

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وأضاف محمد الأتربي “أن البنك الأهلي، وبنك مصر لن يخفض أسعار الفائدة على شهادات ذات العائد 15%، ذات مدة الثلاث سنوات، ولن يتم تخفيضها خلال الفترة القادمة”.

وأضاف، “أن المؤسسات العالمية تشيد بالتطورات التي حققها الاقتصاد المصري، وكما أن كافة الأرقام المحققة تدل على الخير سواء بالنسبة إلى مشكلة البطالة أو بالنسبة إلى عجز الموازنة العامة للدولة المصرية التي تدل المؤشرات على تحسنها بشكل مستمر، وأكد “أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح”.

صرح رئيس بنك مصر، “أن البنوك تقف إلى جانب المستثمرين المتعثرين”، وأشاد بتحسن الوضع الراهن للاقتصاد المصري بعد انتعاش معدلات الاستثمارات السياحية، وانخفاض الاستيراد، مع ارتفاع نسبة معدلات التصدير المصري إلى الخارج.

وأكد “أن البنك المركزي المصري لا يتدخل في تحديد سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار”، والمسألة معروضة للعرض والطلب”، كما أوضح “أن صرف شرائح القرض الدولي الموجه من قبل صندوق النقد الدولي إلى الدولة المصرية يؤكد أن الصندوق يتأكد أن الدولة المصرية تسير على المسار الصحيح”.

وأضاف، “أن معدلات التضخم الاقتصادي قد تراجعت من نسبة 33% إلى نسبة 12.7% وهو ما جعل البنك المركزي المصري يعمل على خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال فعاليات اجتماعه الأخير، وهذا ما يصب في مصلحة الدولة والسوق المصري”.

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