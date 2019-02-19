كلاكيت تاني مرة.. “المركزي” يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض مارس المقبل

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كشف مصدر مسئول، أن لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، سوف تجتمع يوم الخميس الموافق 28 مارس 2019، لبحث ومراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر إسمه، أنه إذا تم التغير، سواء بالخفض أو الارتفاع في سعر الفائدة، بعد الاجتماع المقرر للجنة نهاية مارس المقبل، سيكون هذا هو التحرك الثاني لأسعار الفائدة في أقل من شهرين.

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حيث أنه عقب اجتماع لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى يـوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019، قررت اللجنة خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.

يذكر أن المصريون يلجأون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة وأوعية ادخارية تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.