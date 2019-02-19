تعرف على أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء بسوق العبور

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شهدت التعاملات التجارية اليوم الثلاثاء حالة من ارتفاع أسعار السمك داخل السوق المصري، حيث سجل كيلو الكابوريا زيادة بقيمة عشرة جنيهات، ويتراوح سعر كيلو جرام الكابوريا ما بين 130 و140 جنيهًا، بحسب بيانات الصادرة عن “الموقع الرسمي لسوق العبور”.

كما ارتفعت أيضا سعر كيلوجرام المكرونة السويسي بزيادة تقدر بحوالي خمسة جنيهات في الكيلو داخل سوق العبور اليوم، ليتراوح سعر الكيلو ما بين 60 و 64 جنيهًا للكيلو الواحد، كما ارتفع أيضا سعر كيلو جرام السمك البوري بقيمة جنيهين، ليتراوح سعر الكيلو ما بين 34 و40 جنيهًا للكيلو الواحد.

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شهدت أسعار السمك البلطي حالة من التراجع بقيمة خمسون قرشًا في الكيلو، ليتراوح سعر الكيلو ما بين 21.5 و23 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، كما تراجع أيضا سعر كيلوجرام الجمبري بقيمة خمسة وعشرون جنيهًا في الكيلو، ليسجل سعر الكيلو ما بين 250، و 320 جنيهًا للكيلو.

شهدت أسعار السمك الفيليه البلطي حالة من الاستقرار ويتراوح سعر الكيلو ما بين 30 و80 جنيهًا للكيلو، كما استقرت أيضا أسعار السبيط، والكالماري ويتراوح سعر الكيلو ما بين 90 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

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