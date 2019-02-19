تعليقًا على حملة مقاطعة الدواجن.. العسقلاني: “لو خليناها تكاكي المستهلكين هتصوصو”

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صرح رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء محمود العسقلاني، عن رفضه التامة لحملة “خليها تكاكي” الهادفة إلى مقاطعة الدواجن من أجل خفض أسعارها، وأعلن “لو خلينها تكاكي المستهلكين هتصوصو”.

جاءت تصريحات محمود العسقلاني خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “حضرة المواطن”، الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “الحدث اليوم”.

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وأضاف “أننا لو تركنا قطيع الدواجن يوم أو يومان دون أن تخرج منها الكميات المعتادة التى تخرج يوميًا، يتكدس القطيع في حظيرة واحدة، ومن الممكن أن ينفق ، ولو ماتت هذه الدواجن، فهذا يعني زيادة التكلفة على المستهلكين”.

وتابع حديثه، “أن حملة خليها تكاكي قد ينتج عنها خسائر فادحة تقدر بالملايين في هذه الصناعة الداجنة، وهذه الصناعة بها عمالة بالملايين، وسوف يخرب هذا القطاع بالمقاطعة، مما يضطر إلى اللجوء إلى الاستيراد”.

وأكد، “أن هذا سوف يؤدي إلي ربط هذه السلع بالأسعار العالمية”، وأشار إلى “أن حل تلك الأزمة أن تلوح الدولة المصرية باستيراد الدواجن من الخارج، لكن ضرب هذه الصناعة خلال الوقت الراهن، ومنع الناس من استهلاك الدواجن سوف يؤدي إلى خراب الصناعة الداجنة داخل الدولة المصرية”.

يجدر هنا الإشارة إلى أن أسعار الدواجن قد شهدت ارتفاع ملحوظ في الأسواق المصرية خلال الأيام السابقة، بواقع 8 جنيهات في الكيلو جرام، ليرتفع سعر الكيلو غرام الواحد من الدواجن إلى ما يقارب من 39 جنيهًا، ما دعا بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى العمل على إطلاق حملة جديدة تحت مسمى “خليها تكاكى”، اعتراضًا على الغلاء المفاجئ والمُبالغ فيه الذي شهدته أسعار الدواجن.

كما طالب بعض نشاط ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، المروّجون للحملة الإلكترونية بإطلاق هاشتاج “خليها تكاكى”، من أجل العمل على تخفيض أسعار الدواجن إلى عشرين جنيهًا للكيلوجرام الواحد.

صرح رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية عبدالعزيز السيد، “أن أبرز أسباب ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة السابقة هو انتشار بعض الأمراض الوبائية، مما أدى إلى قلة الإنتاج، إلى جانب ارتفاع أسعار الكتكوت، وكذلك ارتفاع أسعار العلف من 6600 جنيه إلى ما يقارب من 7200 جنيه”.

أعرب رئيس شعبة الدواجن عن توقعه بعدم نجاح حملة خليها تكاكي وتوقع عدم نجاح الحملة الالكترونية “خليها تكاكى» فى التأثير المرجو منها، وسوف تظل الأسعار كما هي دون إجراء أي تعديل يذكر عليها.

وأوضح، “أن إنتاج جمهورية مصر العربية من الدواجن، يقدر بنحو يقارب من مليار دجاجة بشكل سنوي، ورغم تلك النسبة الضخمة، إلا أن البلاد بحاجة إلى استيراد ما يقارب من 3 أو 3.5%، من أجل العمل على لسد الحاجة”.

تقدم رئيس شعبة الدواجن باقتراح من أجل تحديث وتطوير هيكلة مزارع الدواجن، والتحوّل من النظام التقليدي إلى النظام المغلق، إلى جانب السيطرة على بعض من الأوبئة والأمراض، التي تأتي بين فترة وأخرى، والعمل على وضع استراتيجية ثابتة من أجل منع ارتفاع معدلات نفوق الدواجن.

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