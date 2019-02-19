شعبة الخضار والفاكهة: ارتفاع أسعار الخضار اليوم بقيمة جنيه بسوق العبور

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صرح عضو شعبة الخضار والفاكهة نادي نجيب، “إن هناك ارتفاع في أسعار الخضروات في الأسواق التجارية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة جنيه داخل سوق العبور”.

أسعار الخضروات اليوم داخل سوق العبور

وأضاف نادي نجيب، “أن أسعار الطماطم تراوحت ما بين 2.25 إلى 5.75 جنيه، وسجل سعر كيلوجرام البطاطس ما بين 3 جنيهات إلى 6.75 جنيه، وكما سجل سعر كيلو الجوافة ما بين 6 إلى 10 جنيهات”.

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ارتفع سعر كيلوجرام البطاطس بقيمة خمسة وعشرون قرشًا في الكيلوجرام الواحد ليسجل سعر الكيلو ما بين 3 جنيهات و6.75 جنيه، سجل سعر كيلوجرام البصل ما بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الكوسة ما بين 6 إلى 8 جنيهات، بزيادة تقدر بحوالي جنيه في الكيلو، وسجل سعر كيلو الفاصوليا ما بين 17 إلى 20 جنيهًا للكيلو بزيادة تقدر بحوالي جنيه.

سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 5 إلى 7 جنيهات، كما سجل سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي ما بين 6 إلى 7 جنيهات، وسجل سعر كيلو جرام الفلفل الحامي البلدي ما بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا في الكيلو، وسجل سعر كيلوجرام الملوخية ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

سجل سعر كيلوجرام الخيار البلدي ما بين 4 جنيهات إلى 5.5 جنيه، بزيادة تقدر بقيمة جنيه في الكيلو، كما سجلت سعر كيلو البسلة ما بين 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.

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