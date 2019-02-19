تعرف على أسعار السلع الغذائية اليوم الثلاثاء

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يرصد موقع مصر 365 أسعار السلع الغذائية، اليوم الثلاثاء إلى المستهلك خلال تعاملات اليوم، حيث شهدت أسعار السلع حالة من الاستقرار داخل الأسواق التجارية.

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الثلاثاء

سجل سعر كيلو جرام الأرز 9 جنيهات، كما سجل سعر عبوة الزيت 16جنيهًا، شهدت أسعار السكر حالة من الاستقرار خلال التعاملات التجارية اليومية، حيث سجل سعر كيلو جرام السكر ما يقارب من 10 جنيهات.

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سجل سعر كيلوجرام المكرونة ما يقارب من 8 جنيهات، كما سجل سعر الشاي وزن 40 جرامًا ما يقارب من 3.50 جنيه، وسجل سعر كيلو جرام الدقيق 7 جنيهات.

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