الذهب قرب ذروة 10 أشهر.. والبلاديوم يرتفع إلى مستوى قياسي

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ارتفع البلاديوم إلى مستوى قياسي، حيث أدي النقص الدائم في الإمدادات على زيادة إقبال على الاستثمار في معدن البلاديوم، الذي يُستخدم في صناعة السيارات، كما ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ شهر أبريل مع انخفاض سعر العملة الأمريكية “الدولار”.

وارتفع معدن البلاديوم خلال التعاملات الفورية إلى ما يقارب من 1458 دولارا للأونصة، ويعد هذا الارتفاع هو أعلى مستوى على الإطلاق، وارتفع البلاديوم بنسبة مئوية تصل إلى 1.8% مسجلًا ما يقارب من 1457 دولارا للأوقية مع حلول الساعة تمام 1900 بتوقيت جرينتش.

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استفاد معدن البلاديوم من التحول إلى محركات البنزين، مع التوقعات بزيادة نمو صناعة السيارات الكهربائية الهجين التي تميل إلى الاعتماد على البنزين بشكل جزئي.

ارتفاع السعر الفوري للذهب

كما شهد السعر الفوري للذهب ارتفاع بنسبة مئوية تصل إلى 0.4 % مسجلة ما يقارب من 1326.15 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الخامس والعشرين من شهر 25 أبريل عند مستوى 1327.64 دولار، وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة مئوية تقدر بحوالي 0.6% مسجلًا ما يقارب من 1329.70 دولار للأوقية.

سجل البلاتين تغيرًا يذكر عند مستوى 802 دولار للأونصة، بينما ارتفع معدن الفضة بنسبة مئوية تصل إلى 0.2% مسجلة ما يقارب من 15.80 دولار للأونصة.

أقرا المزيد اسعار الذهب اليوم الاثنين 18 فبراير 2019 في السعودية