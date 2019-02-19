تراجع أسعار الدواجن بمقدار 4 جنيهات لتسجل 28 جنيهًا للكيلو

Advertisements

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء، الموافق 19 فبراير، تراجعًا يتراوح من جنيهين إلى 4 جنيهات للكيلو جرام في المزرعة، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، هذا حسب ما ذكره عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية.

وأوضح عبدالعزيز السيد، أن اليوم شهد تراجع في سعر كيلو الدواجن بالمزرعة اليوم إلى 28 جنيهًا مقابل 30 و32 جنيهًا بالأسواق مقابل سعر يتراوح بين 34 و35 جنيهًا.

Advertisements

وعلل رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض الأسعار إلى تراجع إقبال المواطنين وعزوفهم عن الشراء خلال الأيام الماضية، بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار سوق الدواجن الأسبوع الماضي.

يذكر أن أسعار الدواجن قد شهدت قفزة بأسعارها بلغت 5 جنيهات للكيلو جرام الواحد الأسبوع الماضي، على حد قوله.

كذلك ارتفع سعر كرتونة البيض، ليسجل نحو 36.5 جنيه مقابل 35.5 بالمزرعة، ولكنه وصل إلى 41 جنيهًا مقابل 40 جنيهًا بالأسواق.

جدير بالذكر أن ارتفاع الأسعار لم يكن في الدواجن البيضاء فقط ولكن كذلك ارتفعت أسعار الدواجن البلدي بنحو جنيهين مقارنة بأسعارها الأسبوع الماضي، ليتراوح السعر في الأسواق بين 43 و44 جنيهًا.

وأشار رئيس الشعبة إن أسعار الكتاكيت أيضا شهدت تراجعًا بلغ جنيهًا واحداً ليتراوح بين 6 و7 جنيهات، ووصل سعر طن العلف إلى 7200 جنيه مقابل 6600 جنيه، بحسب كلام السيد.

يذكر أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا في السوق المحلي بنسبة 95%، حيث لا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.