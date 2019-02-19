المركزى يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 28 مارس 2019

Advertisements

تقوم لجنة السياسة النقدية تحت رئاسة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، يوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس لعام 2019، أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع.

وسوف تقرر لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصري، خلال فعاليات اجتماعها يوم الخميس الموافق الرابع عشر من شهر فبراير لعام 2019، خفض كلًا من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع مائة نقطة أساس ليصل إلى ما يقارب من 15.75%، و16.75% على الترتيب، وسوف يتم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع مائة نقطة أساس ليصل إلى ما يقارب من 16.25%.

Advertisements

ويجدر هنا الإشارة إلى أن المصريون خلال أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، يلجؤون إلى توظيف فوائض أموالهم فى الملاذات الاستثمارية الآمنة، لتحقيق عوائد لهم تمتص آثار التضخم الاقتصادي، وتعمل كأوعية ادخارية واستثمارية لتنمية الموارد المالية عبر العديد من الوسائل.

أقرا المزيد المركزي: 350 مليار جنيه حجم فوائد الشهادات مرتفعة العائد