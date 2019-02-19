البورصة: مصر تعتزم بيع سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي

Advertisements

أعلنت صحيفة “البورصة المصرية ” اليوم الثلاثاء، أن جمهورية مصر العربية تستعد من أجل إصدار سندات دولية بقيمة مالية تصل إلى ما يقارب من 5 مليارات دولار أمريكي خلال الأسبوع القادم، في “بورصة لوكسمبورغ”.

الجدير بالذكر ان مصر جمعت خلال شهر أبريل من العام السابق ما يقارب من 2.46 مليار دولار أمريكي، عن طريق بيع سندات مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” لأجل ثماني سنوات وأثنى عشر عاما، بفائدة تصل إلى ما يقارب من 4.75 و5.625 بالمئة على التوالي.

Advertisements

ونقلت وكالة الأنباء “رويترز” عن الصحيفة المصرية “أن الدولة المصرية لن تجري جولة ترويجية للطرح خاصة وأن الفترة السابقة قد شهدت اجتماعات بالمستثمرين وإجراء استطلاع الآراء بشأن أسعار الفائدة المتوقعة”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، قد أعلن لوكالة الأنباء رويترز خلال شهر يناير السابق لعام 2019، “أن الدولة المصرية تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين شهري فبراير ومارس القادمين 2019 بعملات مختلفة، لجمع ما بين 3 مليارات و7 مليارات دولار أمريكي”.

كما اختارت الدولة المصري “بنك غولدمان ساكس، وبنك إتش.إس.بي.سي، وبنك وجيه.بي مورغان، وسيتي بنك”، من أجل إدارة طرح السندات المقومة بالعملة الأمريكية “الدولار”، كما اختارت “بنك بي.إن.بي باريبا، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإسكندرية، وبنك ناتكسيس” من أجل إدارة طرح السندات المقومة بالعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

أقرا ايضا “المالية” تعلن عن بيع سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار أمريكي