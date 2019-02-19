الرقابة المالية: مد فترة توفيق أوضاع شركات التأجير التمويلي والتخصيم

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صرح رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، “أن عدد شركات التأجير التمويلى التي وفقت أوضاعها حتى الوقت الوقت الراهن، بلغ عددها ما يقارب من 28 شركة، من أصل 35 شركة نشطة خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالإضافة إلى ثمانية شركات تخصيم من أصل تسع شركات مرخص لها بمزاولة النشاط من قبل الهيئة”.

تأتي تلك الخطوات في ضوء إعمال قرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة تحت رقم 137 لعام 2018، والذي تضمن على الآليات، والضوابط المطلوبة من أجل توفيق أوضاع “شركات التأجير التمويلى والتخصيم”، القائمة عقب صدور القانون رقم 176 لعام 2018، والذي صدر في منتصف شهر أغسطس السابق لعام 2018، والخاص بتنظيم نشاط التأجير التمويلي، ونشاط التخصيم، وتضمنت المادة الأولى من القانون “منح الشركات القائمة فترة ستة أشهر من أجل توفيق أوضاعها”.

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وأضاف، “أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وافقت على القرار الصادر تحت رقم 6 لعام 2019، الخاص بمد مهلة توفيق الأوضاع شركات التأجير التمويلي والتخصيم، التي لم تتح لها الفرصة بإنهاء إجراءات توفيق أوضاعها خلال الفترة السابقة التي بلغت ستة أشهر، ليتم إضافة مدة 6 أشهر إضافية اعتبارا من الرابع عشر من شهر فبراير لعام 2019، وذلك بشرط أن تلتزم كافة تلك الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها بتقديم برنامج مرفق به “خطة زمنية”، بما تم اتخاذه من إجراءات لتوفيق أوضاعها وذلك قبل الحادي والثلاثين من شهر مارس القادم لعام 2019”.

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