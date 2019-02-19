تشريعات جديدة للضرائب والتجارة الإلكترونية.. المالية: لن نفرض ضرائب جديدة على المواطنين

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تدرس خلال الوقت الراهن وزارة المالية المصرية إصدار عدد من التشريعات الجديدة على مستوى قطاع الضرائب، بهدف العمل على تعظيم حجم الإيرادات العامة من أجل السيطرة على العجز وتمويل برامج التنمية المستدامة داخل الدولة المصرية.

من بين تلك التشريعات الجديدة التي تدرسها المالية خلال الوقت الراهن: “مشروع قانون التجارة الإلكترونية، والإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك، تويتر، انستجرام، جوجل”.

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كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، “أن الوزارة لن تفرض أي ضرائب جديدة على المواطنين، لكن هناك توجها من أجل استغلال الموارد المتاحة، والعمل على تعظيم سبل استغلالها بصورة أكثر كفاءة”،.

وأوضح، “أن الإيرادات المستهدفة من أجل تمويل برامج الحماية الاجتماعية، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة إلى فئة محدودي ومتوسطي الدخل”،

وأضاف، “إن القيادة السياسية لديها اهتمام بمنظومة الإصلاحات الضريبية التي تجريها وزارة المالية”، وأكد الوزير إم هناك تكليفًا رئاسيًا من أجل سرعة الانتهاء من المنازعات الضريبية، والعمل على وضع حل لها، ووضع آليات مختلفة تسمح بإنهاء النزاع بطريقة ودية بين الإدارة الضريبية والممول.

أشار الوزير، “ان المبادرات السابقة التي أطلقتها وزارة المالية، استهدفت بصورة رئيسية إنهاء كافة المنازعات، وإلى جانب التيسير على الممولين ضمن الإجراءات الخاصة بدعم بيئة الاستثمار والأعمال والعمل على إعادة الثقة مع الممولين، بل وتشجيعهم على الالتزام الطوعي بتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد كافة المستحقات إلى الخزانة العامة”.

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