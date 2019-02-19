تقرير أرقام كابيتال يتوقع خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2019

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أعلن بنك الاستثمار أرقام كابيتال، عن توقعه أن يستمر البنك المركزي المصري في سياسته التيسيرية خلال العام الراهن 2019، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة بنحو من 400 إلى 500 نقطة أساس.

وأوضحت خلال “مذكرة بحثية”، “أنه من المتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري ما بين 300/ 400 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019، تمهيدًا للضغوط التي قد تنشأ بسبب تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على بنزين 95، اعتبارًا من مطلع شهر أبريل القادم، وعلى المنتجات البترولية الأخرى خلال وقت لاحق.

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وفاجأ البنك المركزي المصري الأسواق المالية المصرفية خلال يوم الخميس السابق، بإعلانه عن استئناف دورته التيسيرية للمرة الأولى منذ عشرة أشهر، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

أعرب تقرير أرقام كابيتال عن توقعه بتراجع معدلات التضخم الاقتصادي إلى خانة الآحاد خلال الفترة ما بين شهر أغسطس وشهر نوفمبر من العام الحالي 2019، مما سوف يعطي صناع السياسة النقدية المزيد من المساحة من أجل التحرك نحو خفض أسعار الفائدة. ويستهدف البنك المركزي المصري العمل على تحقيق معدل تضخم بنسبة مئوية تصل إلى 9% خلال الربع الرابع من العام القادم 2020.

ويجدر هنا الإشارة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن خلال شهر يناير السابق إلى ما يقارب من 12.7%، بعد أن سجلت معدلات التضخم ما يقارب من 12% خلال شهر ديسمبر السابق، في حين سجل معدل التضخم الشهري في المدن نسبة مئوية تصل إلى 0.4% خلال شهر يناير من نسبة 0% خلال شهر ديسمبر.

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