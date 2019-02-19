5 بنوك تخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع

Advertisements

أعلن مصرفيون في 5 بنوك، “إنهم قرروا خفض أسعار الفائدة على بعض الأوعية الادخارية مثل حسابات التوفير، والإيداع ما بين 1% إلى 1.25%، بعد قرار الصادر عن البنك المركزي المصري بشأن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%.

تلك البنوك هي: “بنك الإسكندرية، والمصرف المتحد، وبنك البركة، وبنك الكويت الوطني، والبنك العقاري المصري”.

Advertisements

وجاءت قرارات الصادرة عن البنوك الخمس بخفض أسعار الفائدة، بعد أن القرار الصادر من قبل لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس السابق، والذي أعلن عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى ما يقارب من 15.75% على الإيداع، وما يقارب من 16.75% على الإقراض.

تفاوتت القرارات الصادرة من البنوك الخمسة بشأن خفض أسعار الفائدة، ففي الوقت نفسه قرر بعض من البنوك خفض أسعار الفائدة على حساب الودائع والتوفير فقط، بينما اكتفت بعض من البنوك الأخرى بخفض أسعار الفائدة على حساب التوفير فقط.

ولا تزال البنوك الخمسة سالفة الذكر، تجري دراسة بشأن خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت، وتداعياتها على نقص السيولة النقدية.

صرح مصدر مسؤول ببنك البركة مصر، “إن البنك قد قرر أن يتم خفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية تصل إلى 1% على كافة الودائع، وذلك تزامنًا مع قرار الصادر عن البنك المركزي المصري بشأن خفض أسعار الفائدة”.

وأضاف، “أن بنك البركة مصر قد قام بإرسال خطاب رسمي إلى كافة فروع البنك من أجل خفض أسعار الفائدة على كافة الودائع العادية والمميزة، مع بداية يوم الأحد السابق، فيما لم تتلق الفروع أي تعليمات رسمية عن مصير أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية وحساب التوفير” .

صرح رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أشرف القاضي، “إن البنك قد قرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت لكافة العملاء الجدد فيما أبقى البنك على أسعار فائدة حسابات التوفير والودائع دون تغيير”.

وأضاف، “أن حصيلة الشهادات ذات العائد الثابت تمثل جزءًا قليلًا، مقارنة بإجمالي حصيلة الشهادات ذات العائد المتغير حيث توقع البنك مسبقًا بخفض أسعار الفائدة، وقرر تحويل جزء كبير من الشهادات ذات العائد الثابت إلى متغيرة”.

سجلت أسعار الفائدة على الشهادات الثابتة بالبنك بعد الخفض الجديد بنسبة مئوية 12% مقارنة بنسبة مئوية تصل إلى 13% يصرف العائد كل ثلاثة أشهر، كما تراجعت أسعار الفائدة على الشهادة ذات العائد المصرف مقدمًا إلى 13.25% إذا ما قورنت بنسبة 14.25% سابقًا”.

وصرح مسؤول خدمة العملاء في بنك الإسكندرية، “إن البنك قرر خفض أسعار الفائدة على شهادة “اليكس جولد، واليكس جولد ستار” ذات العائد المتغير مع بداية مساء أمس الاثنين”، كما تم تخفيض أسعار الفائدة على اليكس جولد إلى بنسبة مئوية 13.75% بدلًا من نسبة مئوية 14.75% ويصرف العائد كل ثلاثة أشهر لمدة ثلاثة سنوات .

كما تراجعت أسعار الفائدة على “شهادة اليكس جولد برايم إلى نسبة مئوية تصل إلى 13.5% بدلًا من نسبة 14.5% ويصرف العائد كل 3 أشهر لمدة من 3 سنوات، كما يتيح البنك بيع الشهادتين من أول ألف جنيه ومضاعفاته كما يسمح باسترداد الشهادة قبل ميعاد استحقاقها بعد مرور ستة أشهر على شرائها.

أعلن مصدر مسؤول في بنك الكويت الوطني، “إن البنك قد قرر مساء أمس بخفض أسعار الفائدة بين بنسبة مئوية ما بين 1 إلى 1.25% على حسابات الودائع والتوفير، كما يدرس خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت”.

ويتيح بنك الكويت الوطني نوعين من الحسابات:

الحساب الأول، حساب توفير عادي يمنح أسعار فائدة بنسبة 7.75% سنويًا، ويصرف عائده كل ثلاثة أشهر، والحد الأدنى لفتح الحساب هو خمسة آلاف جنيه.

الحساب الثاني: فهو حساب التوفير الذهبي وينقسم إلى ثلاث شرائح، وتتباين معدلات الفائدة حسب قيمة كل شريحة.

وأعلن مصدر مسؤول في البنك العقاري المصري، “إن البنك قد قرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الودائع المميزة لكبار العملاء مع الإبقاء على فائدة ودائع العملاء العاديين، وحساب التوفير والشهادات ذات العائد الثابت كما هم دون إجراء أي تغيير يذكر”.

أقرا المزيد المركزى يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 28 مارس 2019