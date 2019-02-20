تدشين”خليها تكاكي” للمقاطعة.. بعد ارتفاع أسعار الدواجن إلى 39 جنيه للكيلو

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شهد سوق الدواجن خلال الأيام السابقة، قفزة كبيرة في الأسعار حيث ارتفعت أسعار الدواجن بقيمة خمسة جنيهات للكيلوجرام الواحد، على الرغم من عودة أسعار الدواجن في المزرعة إلى التراجع منذ يوم الأحد السابق، إلا أن سعر الدواجن بقى مرتفعًا داخل الأسواق التجارية، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 30 إلى 39 جنيهًا للكيلو.

دشن العديد من المواطنين حملة إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار الكبير للدواجن تم إطلاقها تحت مسمى “خليها تكاكي”.

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ارتفاع أسعار الدواجن

قفزت أسعار الدواجن بمقدار 5 جنيهات للكيلو جرام الواحد خلال الأسبوع السابق، إلا أنها تراجعت منذ يوم الأحد مسجلة ما يقارب من 28 جنيهًا للكيلو من داخل مزارع الدواجن، لتصل السعر لما بين 30 و32 جنيهًا داخل الأسواق التجارية، بحسب التصريحات التي أدلى بها رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد.

فعلى الرغم من أن أسعار الدواجن قد بدأت في التراجع إلا أن أسعار الدواجن للمستهلك داخل السوق التجاري ظلت مرتفعة، حيث تراوح سعر الكيلو الفعلي للمستهلك ما بين 30 إلى 39 جنيهًا للكيلو جرام الواحد.

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك ما بين 35 إلى 39 جنيهًا للكيلو الواحد، في حين أن كيلو الدواجن خلال الأسبوع السابق كان يسجل 30 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي ما يقارب من 45 جنيه، وتراوح سعر كيلو البانيه ما بين 74 إلى 85 جنيه، وسجل سعر كيلو الأوراك 36 جنيه.

أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

علل العديد من بائعي الدواجن أن ارتفاع الأسعار يعود إلى آليات العرض والطلب بالسوق، وأشار البعض أن السبب في ارتفاع أسعار الدواجن أن السعر يتم تحديده بشكل يومي على حسب الأسعار التي يحددها التجار، وأوضح البعض أن ارتفاع الأسعار قد يعود إلى الأسعار التي تحددها بورصة الدواجن.

شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الدواجن بمارس

أشار رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية عبدالعزيز السيد، إن “تباين الأسعار التي يشهدها سوق الدواجن في تلك الفترة، يعود إلى أن كل تاجر يرفع سعر بيع الكيلو على حسب المنطقة التي يتواجد فيها”.

وأوضح “أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الدواجن، هو برودة الطقس التي أدت إلى نفوق حالات كبيرة من الدواجن داخل المزارع”، وأعلن عن توقعه بأن تتراجع أسعار الدواجن خلال شهر مارس القادم مع تحسن الأحوال الجوية.

واجه المواطنين ارتفاع أسعار الدواجن بتدشين حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وتويتر تحت مسمى “خليها تكاكي”، وطالب مروجي الحملة الإلكترونية بخفض أسعار الدواجن التي سجلت ما يقارب من 39 جنيهاً للكيلو، حيث أن الدواجن تعد مصدر غذائي رئيسي للعديد من الأسر المصرية نظرًا لأنها من أرخص أنواع البروتينات المتواجدة في السوق إذا ما قورنت بأسعار اللحوم الحمراء.

يجدر هنا الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية تنتج ما يقارب من 1.6 مليار طائر بشكل سنوي، وهذا الإنتاج يؤدي إلى تحقيق اكتفاء ذاتي بما يقارب من نسبة مئوية 95% من استهلاك الدولة المصرية من الدواجن، ولا تتعدى الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج نسبة مئوية 5%.

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