الأهلي ينتظر التعليمات لتمويل مبادرة تحويل السيارات للغاز من المركزي

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صرح رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري كريم سوس، “إن البنك تلقى مخاطبات من قبل بعض من الشركات، من أجل تحقيق التعاون المشترك لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بدل من الوقود”.

علق كريم سوس، عن استعداد البنك الأهلي المصير من أجل العمل على تفعيل برنامج تمويلي من أجل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدل من الوقود إلى الغاز الطبيعي فور تلقي خطاب من البنك المركزي المصري بهذا الشأن.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قد أعلن خلال فعاليات اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية في مجلس الوزراء المصري، إنه سوف يتم العمل على توفير التمويل اللازم من أجل عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أو بالوقود المزدوج ” غاز طبيعي/ ووقود”، بفائدة تصل نسبتها إلى 5%، وذلك بالنسبة إلى أصحاب سيارات النقل والأجرة، بحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء.

وأوضح كريم سوس، “أن البنك الأهلي المصري يقوم خلال الوقت الراهن بدراسة إعادة برنامج تمويل عمل السيارات بالغاز الطبيعي بدل من الوقود بالتعاون مع الشركات، ,خصوصًا الشركات التي تمتلك الخبرة الكبيرة في هذا المجال”.

تقرر خلال فعاليات اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية في مجلس الوزراء بعض من التوصيات حول إمكانية حصول شركات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدل من الوقود على تسهيلات ائتمانية، ومع إمكانية إلزام الجهات الحكومية المصرية من أجل العمل بالغاز الطبيعي عند تحديث مركباتها.

وتم أيضا مناقشة التنسيق بين “وزارة التجارة والصناعة، وشركات تموين السيارات بالغاز الطبيعي”، من أجل تعظيم نسبة المكون المحلي من مكونات وحدة التحويل، مع مطابقة للمواصفات العالمية.

ووجه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وزير البترول الدكتور طارق الملا بضرورة العمل من أجل زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل من الوقود إلى الغاز الطبيعي أو العمل بالوقود المزدوج “غاز طبيعي، وبنزين”، بالإضافة إلى العمل على زيادة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعيّ.

قام وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور طارق الملا، خلال شهر يناير السابق لعام 2019، بتوقيع عقدي مشروع تحويل أربعة آلاف سيارة للعمل بالوقود المزدوج “غاز طبيعي/ بنزين”، بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وبين شركتي غازتك، كارجاس، بقيمة مالية تصل إلى ما يقارب من 20 مليون جنيهًا مصريًا ، بحسب البيان الصادر من قبل الجهاز.

سجل إجمالي محفظة التجزئة المصرفية في البنك الأهلي الأهلي ما يقارب من 60 مليار جنيهًا مصريًا، مع نهاية شهر يناير السابق لعام 2019، في مقابل 52 مليار جنيه خلال شهر يونيو السابق لعام 2018، بحسب البيانات الصادرة عن البنك.

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