حركة أسعار الدولار أمام الجنيه بين هبوط وصعود في البنوك المصرية

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تراجع سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” أمام العملة المصرية “الجنيه” مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما ارتفع سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس، واستقر السعر بتسع بنوك أخرى.

انخفض سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” بقيمة قرشين في البنك التجاري الدولي إلى ما يقارب 17.50 مقابل الجنيه المصرية للشراء، وسجل سعر البيع ما يقارب من 17.60 جنيه.

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ارتفع سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس بقيمة قرشا واحدا للشراء مسجلًا ما يقارب من 17.53 جنيه، وزاد بقيمة قروش للبيع مسجلاً ما يقارب من 17.63 جنيه.

استقر سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار” بالبنوك التالية: “بنك مصر، والبنك الأهلي، والبنك العربي الأفريقي، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة”، وسجل سعر الشراء ما يقارب من 17.49 جنيه، وسجل سعر البيع ما يقارب من 17.59 جنيه,

حافظ سعر الدولار الأمريكي عند مستواه في “بنك كريدي أجريكول” عند مستوى 17.52 جنيه لسعر الشراء، وسجل سعر البيع ما يقارب من 17.62 جنيه، واستقر سعر الصرف أيضا للعملة الأمريكية في بنك أبوظبي الإسلامي، والبركة حيث سجل سعر شراء الدولار 17.53، وسجل سعر البيع ما يقارب من 17.63.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك التعمير والإسكان ما يقارب من 17.54 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع ما يقارب من 17.63 جنيه.

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