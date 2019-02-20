بيان المالية: مصر تبيع سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح

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صرحت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء، إنها قد قامت ببيع سندات دولية بقيمة مالية تقارب من 4 مليارات دولار على ثلاثة شرائح.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة المالية المصرية اليوم فإن جمهورية مصر العربية قد نجحت في إصدار “سندات دولية” بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 4 مليارات دولار أمريكي على 3 شراح “5، 10، 30 عام” بأسعار ذات عائد جيدة.

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وأشار بيان المالية “إن طلبات الاكتتاب قد تخطت 21.5 مليار دولار أمريكي، بعد الإعلان عن طرح السندات الدولية في الأسواق المالية العالمية، مما يعد نجاح كبري على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية خلال الفترة الأخيرة التي أثرت بشكل سلبي على العديد من مؤشرات الأسواق الناشئة والنامية.

وأضاف بيان المالية “إن هذا الطرح يعد شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في أداء اقتصاد جمهورية مصر العربية، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى، وكذلك الحصول على إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية خلال الفترة الأخيرة”.

أشارت وزارة المالية المصرية مساء أمس الثلاثاء إن الوزارة قد بدء تستقبل عروض في طرح سندات دولارية على أن يتم غلق باب العروض خلال وقت لاحق، ويجدر هنا الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية قد جمعت خلال شهر أبريل من العام السابق ما يقارب من 2.46 مليار دولار أمريكي من خلال بيع سندات مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” لأجل ثماني سنوات، واثنى عشر سنة بفائدة تصل إلى ما يقارب من 4.75% و5.625% على التوالي.

وأشار بيان المالية “إنه بسبب الإقبال الكبير على طرح مصر للسندات الدولية، تم إغلاق باب الطرح لتلقى طلبات الاكتتاب مبكرًا جدًا وخلال نصف الفترة الزمنية المحددة من أجل تلقي الطلبات”.

وعلق وزير المالية الدكتور محمد معيط، على الإقبال الهائل على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي تم طرحها من قبل جمهورية مصر العربية، على أنه يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح الاقتصادي المصري، التي تتم مدعومة بشكل مستمر وكامل من قبل القيادة المصرية السياسية.

ونقل البيان عن نائب وزوير المالية للسياسات المالية احمد كجوك، “إن حصيلة طرح السندات الدولية سوف توجه إلى تمويل أنشطة الموازنة العامة”، ولفت إلى “أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها تساعد الحكومة المصرية في تنويع مصادر التمويل بدلًا من الاقتصار على السوق المحلية فقط”.

وأشار “أن طرح السندات الدولية تساعد على خفض التكلفة ، من خلال طرح سندات متنوعة الشرائح بآجال خمس وعشر وثلاثون سنة، مما يؤدى إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي المصري، والحد من مخاطر إعادة التمويل”، وقد جذب طرح السندات ما يفوق عن مائتين وخمسين مستثمر عالمي في كافة الأسواق المستهدفة من المستثمرين.

شهد طرح السندات الدولية مشاركة متنوعة وقوية من جانب المستثمرين الأجانب، وخصوصًا من مستثمري أمريكا الشمالية بنسبة مئوية تصل إلى 37%، وبنسبة 46% من أوروبا، وبنسبة 13% من الرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبنسبة 4% من آسيا بحسب البيانات الصادرة في بيان وزارة المالية.

وأكد البيان “إن هذا يعكس زيادة ثقة المستثمرين الدوليين، والمؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري، وخصوصًا مع استمرار الحكومة المصرية في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وإصلاح السياسات النقدية والمالية على وجه الخصوص.

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