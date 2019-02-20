المالية تعلن عن موعد طرح السندات الدولية القادم.. إليكم التفاصيل

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صرح اليوم الأربعاء وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى وكالة الأنباء رويترز “إن جمهورية مصر العربية تنوي دخول سوق السندات الدولية مجددا قبل نهاية شهر يونيو القادم لعام 2019”.

وباعت جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء سندات دولية بقيمة تقدر بحوالي أربعة مليارات دولار على ثلاثة شرائح لأجل خمس سنوات وعشر وثلاثين عامًا، بفائدة تقدر بحوالي 6.2% و7.6% و8.7% على التوالي.

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أعلن نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، أن قيمة طرح السندات الدولية سوف يتتم توجيهها إلى تمويل الموازنة العامة للدولة المصرية، جاءت تلك التصريحات في البيان الصادر عن وزارة المالية اليوم.

أضاف الدكتور محمد معيط إلى وكالة الأنباء رويترز إن “الإصدار القادم سوف يكون بعملات غير الدولار الأمريكي، سوف يكون بعملات أخرى أو من خلال منتجات مالية جديدة، لدينا موافقة من مجلس الوزراء المصري، على برنامج طرح تتراوح قيمته ما بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار أمريكي خلال السنة المالية الراهنة”.

يجدر هنا الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية قد أعلنت خلال شهر يناير السابق لعام 2019 عن اعتزامها إصدار سندات دولية بالعملة الأمريكية الدولار، والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” خلال السنة المالية الراهنة، التي سوف تنتهي خلال الثلاثين من شهر يونيو القادم.

سجلت قيمة شريحة الخمس سنوات من طرح السندات الدولة لوزارة المالية يوم الثلاثاء ما يقارب من سبعمائة وخمسين مليون دولار أمريكي، وسجلت الشريحة العشرة سنوات ما يقارب من 1.750 مليار دولار، وسجلت الشريحة الثلاثين عامًا ما يقارب من 1.5 مليار دولار أمريكي.

جذب الإصدار طلبات إجمالية بقيمة 21.5 مليار دولار، لتتجاوز التغطية 5 أمثال المعروض، بمشاركة ما يقارب من 250 مستثمر، أختارت الدولة المصرية البنك التالية من إجل إدارة طرح السندات المقومة بالعملة الأمريكية “الدولار”، وهي كالتالي: “جولدمان ساكس، واتش.اس.بي سي، وجيه.بي مورجان وسيتي”.

صرح وزير المالية، إن تغطية السندات الدولية بلغت ما يقارب من 5.5 مرة، وهذا ما يعطي ثقة كبيرة فيما قامت به الدولة المصرية، وأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح”.

وأضاف أحمد كجوك لوكالة الأنباء رويترز اليوم، “إن أسعار العائد على السندات الجديدة سوف تكون جيدة جداًّ، وتماثل الأسعار السائدة أو تقل عنها، أغلب الطلبات على السندات الجديدة كانت لآجال عشر سنوات وثلاثين عامًا”.

وأشار إن “التغطية الكبيرة لطرح السندات دلت على أننا قمنا باختيار الوقت المناسب والصحيح، من أجل الطرح، وعلى تراكم ثقة المستثمرين على مدار السنوات السابقة، بسبب تنفيذ ما أكدنا عليه في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري”، وأكد “لا أحد يغامر بماله”.

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