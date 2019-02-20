تراجع أسعار السمك البوري والبلطي بسوق العبور اليوم

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شهد اليوم الأربعاء سوق العبور تراجع في سعر الأسعار، حيث انخفض سعر كيلو سمك البلطي وسعر السمك البوري مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، في حين ارتفع سعر كيلو الجمبري والكابوريا .

أسعار السمك اليوم بسوق العبور

انخفض سعر كيلو السمك البلطي، بقيمة 50 قرشًا، حيث سجل سعر الكليو ما بين 21، 24 جنيهًا، كما تراجع أيضا سعر كيلو السمك البوري بقيمة 3 جنيهات، حيث سجل سعر الكيلو جرام من البوري ما بين 32 و 40 جنيهًا.

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كما انخفض أيضا سعر كيلو جرام السبيط، والكاليماري بمقدار 10 جنيهات، حيث سجل سعر الكيلو ما بين 90 و170 جنيهًا.

على حين ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بمقدار 3 جنيهات، ليسجل سعر الكيلو ما بين 60 و 70 جنيهًا، تبعًا للمعلومات الصادرة عن الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع أيضا سعر كيلو جرام الكابوريا بمقدار 10 جنيهات، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 30 و 140 جنيهًا، وارتفع سعر كيلو الجمبري بمقدار 25 جنيهًا، ليسجل سعر الكيلو ما بين 275 و 325 جنيهًا.

شهدت التعاملات التجارية اليوم داخل سوق العبور حالة من الاستقرار في سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليسجل سعر الكيلو ما بين 30 إلى 80 جنيهًا، بحسب بيانات المنشورة اليوم عبر الموقع الرسمي لسوق العبور.

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