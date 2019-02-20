زيادة جديدة في البطاطس والكوسة والفلفل.. أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم

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شهد اليوم الأربعاء سوق العبور حالة من ارتفاع أسعار البطاطس، والكوسة، والفلفل الحامي، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

أسعار الخضروات والفواكه بسوق العبور اليوم الأربعاء

ارتفع سعر كيلو الكوسة، اليوم بمقدار جنيهاً، ليسجل سعر الكيلو ما بين 7 جنيهات و 11 جنيهًا، بعدما ارتفع سعره أمس الثلاثاء بقيمة جنيهين في الكيلوجرام الواحد، في سوق الجملة، بحسب بيانات التي تم نشرها اليوم عبر الموقع الرسمي لسوق العبور.

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وتراوح سعر كيلوجرام الطماطم اليوم ما بين بين 2.25 و5.75 جنيه، وسجل كيلو جرام البطاطس ما بين 3.5 و6.75 جنيه بزيادة بمقدار 50 قرشًا، وسجل سعر كيلو جرام الفلفل الحامي البلدي ما بين 3 و6 جنيهات، بزيادة تقدر بحوالي 50 قرشًا عن أسعار أمس الثلاثاء.

ويرصد موقع مصر 365 أسعار الجملة للخضروات والفواكه كما وردت على عبر الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء

سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.25 و5.75 جنيه، تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3.5 و 6.75 جنيه بزيادة خمسين قرشًا في الكيلو، وتراوح سعر البصل ما بين 3 إلى 5.5 للكيلو، وارتفعت سعر الكوسة بمقدار جنيه ليتراوح سعر الكيلو ما بين 7 إلى 11 جنيهاً.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 17 و20 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 5 و7 جنيهات، وسجل سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 6 و7 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ما بين 3 و6 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا للكيلو، وسجل سعر كيلو الملوخية ما بين 5 و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 4 و6 جنيهات، وسجل سعر كيلو البسلة ما بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، وسجل سعر كيلو جرام القلقاس ما بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

سجل سعر كيلو جرام البرتقال البلدي اليوم الأربعاء ما بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات، وسجل سعر كيلو البرتقال أبو سرة ما بين جنيهين و3.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو اليوسفي ما بين 3 و7 جنيهات.

سجل سعر الليمون البلدي ما بين 7 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجوافة ما بين 6 و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الرمان ما بين 4 و8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الموز البلدي ما بين 3 و5 جنيهات.

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