المركزي يصدر تعليمات هامة لحماية حقوق عملاء البنوك.. إليكم التفاصيل

Advertisements

أصدر اليوم الأربعاء مجلس إدارة البنك المركزى تحت رئاسة طارق عامر ، تعليمات هامة من أجل حماية حقوق عملاء البنوك تقوم على أربعة مبادئ أساسية.

أهم المبادئ الأساسية من أجل حماية حقوق عملاء البنوك بمصر

Advertisements

العدل والإنصاف.

الإفصاح والشفافية.

آلية للشكاوى.

نشر الثقافة والتوعية المصرفية.

وأشار البنك المركزى المصري “أن المقصود بحماية حقوق عملاء البنوك ، وهو العمل على إيجاد إطار تنظيمي، تبعًا لأفضل الممارسات الدولية، والتي تحدد العلاقة بين كل من مقدمي الخدمات المصرفية ومستخدميها ، من أجل ضمان حصول كافة العملاء على حقوقهم من حيث العدالة والشفافية والحفاظ على سرية البيانات، إلى جانب ضمان وجود آلية للتعامل مع الشكاوى، إلى جانب العمل على رفع الوعى المصرفى لدى العملاء بما يمكنهم من اتخاذ قرارات سليمة”.

تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك

تضمن الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي المصري من أجل حماية حقوق عملاء البنوك، وأهم التعريفات، ونطاق التطبيق، والقواعد العامة، وقواعد حماية حقوق عملاء البنوك من خلال:

التعامل مع العملاء بمبدأ العدل والإنصاف.

الإفصاح والشفافية.

آلية التعامل مع شكاوى العملاء.

نشر الثقافة والتوعية المصرفية.

حماية بيانات العملاء وسرية الحسابات

كما تضمن أيضا على قواعد حماية حقوق العملاء فيما يتعلق بالخدمات الآلية والإلكترونية، للتعرف على تفاصيل تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك اضغط هنا

أقرا المزيد المالية تعلن عن موعد طرح السندات الدولية القادم.. إليكم التفاصيل