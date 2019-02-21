الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه وسعره يتراجع 4 قروش في 6 بنوك

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يعاود سعر الدولار الانخفاض أمام الجنيه مرة أخرى، اليوم الخميس، الموافق 21 فبراير، حيث انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه بمقدار يتراوح بين قرش و4 قروش في 6 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، في حين استقر سعره في 5 بنوك أخرى.

البنوك التي انخفض فيها سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري

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انخفض سعر صرف الدولار بمقدار 4 قروش في البنك التجاري الدولي ليصل سعره إلى 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف الدولار بمقدار قرشين في كلًا من بنوك مصر والأهلي والقاهرة ليصل سعره إلى 17.47 جنيه للشراء و17.57 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف الدولار بمقدار قرشين في بنك قناة السويس ليصل سعره إلى 17.51 جنيه للشراء، و17.61 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبوظبي الإسلامي ليصل سعره إلى 17.52 جنيه للشراء و17.62 جنيه للبيع.

البنوك التي استقر فيها سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري

استقر سعر الدولار الأمريكي في كلا من بنكي العربي الأفريقي والإسكندرية ليسجل سعره 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار الأمريكي في كلا من بنكي كريدي أجريكول عند 17.52 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.53 جنيه للشراء و17.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 17.54 جنيه للشراء، و17.63 جنيه للبيع.