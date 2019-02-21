المالية تعتزم طرح سندات خضراء وبالين في أسواق جديدة

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صرحت مصادر مطلعة في وزارة المالية المصرية أنه من المتعين أن يتم طرح سندات خضراء ، وسندات أخرى مقومة بعملة “الين”، والوصول إلى أسواق جديدة في أوروبا، وآسيا.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة المالية المصرية قد نجحت في إصدار سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار أمريكي على ثلاث شرائح “5، 10، 30 عام”، بأسعار عائد جيدة، وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت ما يقارب من 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية في أسواق المال الدولية.

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ويعد هذا نجاح كبير لوزارة المالية المصرية، على الرغم من تقلبات الأسواق المالية العالمية خلال الفترة الأخيرة، والتي أثرت بشكل سلبي على العديد من مؤشرات الأسواق الناشئة، والنامية.

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